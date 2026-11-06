दोन महिन्यांनी शुक्र पुन्हा कन्या राशीत; पुढील १६ दिवस 'या' ५ राशींची चांदीच चांदी, २२ नोव्हेंबरपर्यंत अचानक धनलाभ

ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला धन, संपत्ती, ऐश्वर्य, प्रेम आणि भौतिक सुखांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या राशीबदलाला विशेष महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शुक्राने कन्या राशीत प्रवेश केला आहे. या राशीत शुक्र २२ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील १६ दिवस राहणार आहे. जवळपास दोन महिन्यांनंतर शुक्र पुन्हा कन्या राशीत परतला आहे. २ सप्टेंबर रोजी शुक्राने तूळ राशीत प्रवेश केला होता. मात्र, वक्री चालीमुळे त्याने पुन्हा कन्या राशीत प्रवेश केला आहे..शुक्राच्या या गोचराचा परिणाम मेष ते मीन अशा सर्व १२ राशींवर होणार असल्याचं ज्योतिषशास्त्र सांगतं. मात्र, यातील पाच राशींसाठी हा काळ विशेष फायदेशीर ठरू शकतो. आर्थिक अडचणी दूर होण्यापासून ते रखडलेली कामं पूर्ण होण्यापर्यंत अनेक सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी पुढील १६ दिवस आर्थिकदृष्ट्या चांगले ठरू शकतात. पैशांशी संबंधित अडकलेली कामं मार्गी लागतील. एखादी आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवता येईल. कुटुंबातील सदस्यांमध्येही समजूतदारपणा वाढेल. व्यावसायिकांना नवीन करार किंवा मोठी डील मिळू शकते..धनत्रयोदशीला चंद्र-शुक्राची युती; ५ राशींचं नशीब चमकणार, धनलाभासह नोकरीतही मोठी संधी.मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांना या काळात उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळू शकतात. आधी अडकलेले पैसे परत मिळण्याचीही शक्यता आहे. मानसिक तणाव कमी होईल आणि कौटुंबिक अडचणी हळूहळू दूर होतील. महत्त्वाच्या कामांमध्ये यश मिळू शकतं. नवीन काम सुरू करण्यासाठीही हा काळ अनुकूल ठरू शकतो..सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचं गोचर शुभ ठरू शकतं. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढण्यासोबतच रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात प्रगती होईल. परदेश प्रवासाचे योग आहेत. मुलांकडून चांगलं सहकार्य मिळेल. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळण्यासोबतच आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होऊ शकते..सूर्याच्या राशीबदलाने ८ राशींचे अच्छे दिन! नोकरी, पैसा अन् व्यवसायात होणार मोठे बदल.कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ धनलाभाचा ठरू शकतो. नशिबाची साथ मिळेल आणि विरोधकांवर मात करता येईल. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये अनुकूल निकाल मिळण्याची शक्यता आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाची किंवा पदाची जबाबदारी मिळू शकते. गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळण्याचे संकेत आहेत..धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांसाठी शुक्राचं गोचर आर्थिक प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले करू शकतं. एखादी शुभ बातमी मिळू शकते. जमीन, घर किंवा वाहन खरेदीचे योग आहेत. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात यश मिळेल. कुटुंबातील नातेसंबंध अधिक चांगले होतील. आर्थिक नियोजन यशस्वी झाल्याने पैशांची स्थिती मजबूत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.