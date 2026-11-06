संस्कृती

दोन महिन्यांनी शुक्र पुन्हा कन्या राशीत; पुढील १६ दिवस 'या' ५ राशींची चांदीच चांदी, २२ नोव्हेंबरपर्यंत अचानक धनलाभ

Venus Transit 2026 : जवळपास दोन महिन्यांनंतर शुक्र पुन्हा कन्या राशीत परतला आहे. २ सप्टेंबर रोजी शुक्राने तूळ राशीत प्रवेश केला होता. मात्र, वक्री चालीमुळे त्याने पुन्हा कन्या राशीत प्रवेश केला आहे.
Venus Transit 2026 :

Venus Transit 2026

esakal

Shubham Banubakode
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ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रहाला धन, संपत्ती, ऐश्वर्य, प्रेम आणि भौतिक सुखांचा कारक मानलं जातं. त्यामुळे शुक्राच्या राशीबदलाला विशेष महत्त्व आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शुक्राने कन्या राशीत प्रवेश केला आहे. या राशीत शुक्र २२ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणजेच पुढील १६ दिवस राहणार आहे. जवळपास दोन महिन्यांनंतर शुक्र पुन्हा कन्या राशीत परतला आहे. २ सप्टेंबर रोजी शुक्राने तूळ राशीत प्रवेश केला होता. मात्र, वक्री चालीमुळे त्याने पुन्हा कन्या राशीत प्रवेश केला आहे.

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