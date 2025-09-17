संस्कृती
Vijayadashami 2025: यंदा 1 की 2 ऑक्टोबर कधी आहे दसरा? जाणून घ्या रावण दहनाचा शुभ मुहूर्त आणि महत्व
Vijayadashami 2025 Celebrated Date: या वर्षी नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि दसरा २ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल. चला तर मग, रावण दहनाचा शुभ मुहूर्त आणि त्याचा महत्त्व जाणून घेऊया
थोडक्यात:
यंदा नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होऊन २ ऑक्टोबर रोजी दसरा साजरा होणार आहे.
रावण दहनाचा शुभ मुहूर्त १ ऑक्टोबर संध्याकाळी ६:३० ते ८:३० या वेळेत आहे.
दसरा वाईटावर चांगुलपणाच्या विजयाचा सण असून, घरगुती उपायांनी आर्थिक स्थिती सुधारता येते.