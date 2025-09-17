Vijayadashami 2025 Celebrated Date

Vijayadashami 2025 Celebrated Date

Esakal

संस्कृती

Vijayadashami 2025: यंदा 1 की 2 ऑक्टोबर कधी आहे दसरा? जाणून घ्या रावण दहनाचा शुभ मुहूर्त आणि महत्व

Vijayadashami 2025 Celebrated Date: या वर्षी नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि दसरा २ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल. चला तर मग, रावण दहनाचा शुभ मुहूर्त आणि त्याचा महत्त्व जाणून घेऊया
Published on

थोडक्यात:

  1. यंदा नवरात्र २२ सप्टेंबरपासून सुरू होऊन २ ऑक्टोबर रोजी दसरा साजरा होणार आहे.

  2. रावण दहनाचा शुभ मुहूर्त १ ऑक्टोबर संध्याकाळी ६:३० ते ८:३० या वेळेत आहे.

  3. दसरा वाईटावर चांगुलपणाच्या विजयाचा सण असून, घरगुती उपायांनी आर्थिक स्थिती सुधारता येते.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
Navratri Festival
festival
Dasara
Vijayadashami
Dasara Muhurt
Navratri
Navratri Culture
Navratri Celebration
Dasara Muhurat
Marathi News Esakal
www.esakal.com