Wari Prasthan 2026:आषाढी वारीसाठी पालखीचं प्रस्थान होतं म्हणजे नेमकं काय ? प्रस्थानत्रयी म्हणजे काय ?

Inside Wari's Philosophy: "येणे मार्गे जया ठाया जाईजे। तो गावो आपणचि होईजे..."आषाढी वारीचे वेध लागले की,अवघ्या महाराष्ट्राला वेध लागतात ते संतांच्या पालख्यांच्या 'प्रस्थानाचे'! आळंदी, देहू, त्र्यंबकेश्वर, पैठण अशा संतांच्या पावन भूमीतून लाखो वारकरी पंढरीच्या दिशेने निघतात. पण पालखीचं प्रस्थान होतं म्हणजे नेमकं काय? आणि वारकरी संप्रदायातील 'प्रस्थानत्रयी' म्हणजे काय? याचा रंजक आणि आध्यात्मिक प्रवास समजून घेऊया.काल ७ जुलैला श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे प्रस्थान झाले. देहूच्या मुख्य मंदिरातून पालखी निघाल्यानंतर जवळच असणाऱ्या इनामदार वाड्यात एक दिवस पालखी थांबते व पुढच्या दिवशी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या दिशेने पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ होते. आज ८ जुलैला श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे प्रस्थान आळंदी येथील मुख्य समाधी संजीवन मंदिरातून होईल. वारकरी संप्रदायामध्ये पालखीच्या या प्रस्थानाला खूप महत्व आहे. संप्रदायातील प्रस्थानत्रयी या संकल्पनेशी या प्रस्थानाचा वैचारिक संबंध कसा आहे हे जाणून घेऊयात..प्रस्थान म्हणजे काय ?'प्रस्थान' या शब्दाचा सरळ अर्थ म्हणजे एखाद्या स्थळी जाण्यास, एखाद्या ठिकाणी जाण्यास सुरुवात करणे. वारकरी संप्रदायात वारी हा फक्त एक पायी प्रवास नाही, तर तो 'स्वशोध' म्हणजेच स्वतःला शोधण्याचा प्रवास आहे. या स्वशोधाच्या वारीरुपी प्रवाहाचा उगम, वारीची सुरुवात म्हणजेच 'प्रस्थान' होय! चालता-चालता अनुभवातून विठ्ठलमय होणे हेच या वारीचे खरे वर्म आहे..Ashadhi Wari: ४३ वर्षांची अखंड परंपरा कायम! गंगापूरहून १२०० वारकऱ्यांची पायी दिंडी पंढरपूरकडे मार्गस्थ; भक्ती, शिस्त आणि परंपरेचा अनोखा संगम.'वैदिक प्रस्थानत्रयी' ते 'वारकरी प्रस्थानत्रयी'भारतीय तत्त्वज्ञानामध्ये 'स्व' च्या किंवा अद्वैताच्या शोधात निघालेल्या साधकासाठी ३ मुख्य ग्रंथ सांगितले आहेत, ज्यांना वैदिक प्रस्थानत्रयी म्हणतात.१. उपनिषदे२. भगवद्गीता३. ब्रह्मसूत्रे.अगदी याच धर्तीवर, वारकरी संप्रदायाच्या मार्गावर चालण्यासाठी संतांनी आपली स्वतःची 'वारकरी प्रस्थानत्रयी' दिली आहे. वारकरी संप्रदायात साधकांना या तीन ग्रंथांचा अभ्यास करावाच लागतो.ज्ञानेश्वरी (माऊली ज्ञानेश्वर महाराज)एकनाथी भागवत (संत एकनाथ महाराज - श्रीमद् भागवताच्या एकादश स्कंधावरील टीका)तुकाराम गाथा (जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज)मोठे मोठे तत्त्ववेत्ते अद्वैताचे केवळ चिंतन करतात, मात्र संतांच्या या ग्रंथत्रयीमुळे लाखो वारकरी प्रत्यक्षात वारीमध्ये एकत्र चालताना, 'द्वैतातून अद्वैताचा' सामूहिक-सामाजिक अनुभव घेतात..वारी: आनंद चैतन्याचा सोपा शिक्षणमार्गवारीत केवळ पावले चालत नाहीत, तर त्यात रिंगण, गिरकी, धावा, अभंग, भारुड, गौळणी, वासुदेव आणि नामसंकीर्तन अशा विविध रंगांची उधळण असते. इतर कोणत्याही मार्गावर चालताना वाट चुकली तर गोंधळ उडतो, पण संतांनी दाखवलेला हा मार्ग तसा नाही. संत एकनाथ महाराज म्हणतात:"नोहे गुंतागुंती चुकीचा बोभाट। मार्ग आहे नीट संतसंग।।"या मार्गावर पूर्वीपासून अनेकजण चालत आले आहेत, यात कुठेही गुंतागुंत नाही आणि वाट चुकण्याची भीतीही नाही. म्हणूनच या वाटेला संतांनी म्हटले आहे—"शीतळ हा पंथ माहेराची वाट"! थोडक्यात सांगायचे तर, ग्रंथांमधील ज्ञानाची प्रत्यक्ष अनुभूती घेणे म्हणजेच वारीचे 'प्रस्थान' आहे!.Aashadhi Wari: मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनालाही वारकऱ्यांचा नम्र नकार! ‘वारी आळंदीतूनच’ म्हणत दोन लाख भाविक ठाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.