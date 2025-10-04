Weekly Horoscope: या आठवड्यात कला योग! 6 ते 12 ऑक्टोबरदरम्यान सिंहसह 'या' राशींना मिळणार करिअरमध्ये यश, जाणून घ्या तुमचं साप्ताहिक राशिभविष्य

Weekly Horoscope 6–12 October: या आठवड्यात कला योगाचे संयोग बनत आहे. कारण शुक्र सिंह राशीत आणि चंद्रमा हे कुंभ राशीत प्रवेश करणार आहे. ज्यामुळे कला योग सक्रिय होईल.ज्योतिष शास्त्रानुसार कला योग्य मान, सन्मान आणि पद प्रतिष्ठा वाढवतो. त्यामुळे ऑक्टोबरच्या या आठवड्यात कला योगामुळे सिंहसह या राशींना अधिक लाभ मिळत आहे. चला तर जाणून घेऊयात साप्ताहिक राशी भविष्य.Airport Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची संधी! एअरपोर्टवर थेट भरती, परीक्षा न देता मिळणार 1.20 लाख पगार.मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा नवे संधी घेऊन येणार आहे. व्यवसाय किंवा नोकरीसंबंधी प्रवास फायद्याचा ठरेल. प्रभावशाली व्यक्तींची मदत मिळून करिअरमध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्यांसाठी नवीन पदोन्नतीची संधी आहे तर उद्योजकांसाठी आर्थिक फायदा संभवतो. जमीन किंवा मालमत्ता व्यवहारातही शुभता दिसून येईल. भागीदारीतील व्यवहारांमध्ये यश मिळेल..सिंहसिंह राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात भाग्याचा विशेष साथ लाभेल. परदेशात असणाऱ्यांसाठी सकारात्मक बातम्या येऊ शकतात. कामात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील आणि विरोधकांवर मात होईल. करिअरमध्ये मान आणि प्रतिष्ठा वाढेल. कायदेशीर बाबतीतही निर्णय तुमच्या बाजूने होण्याची शक्यता आहे. प्रेमसंबंध आनंददायी राहतील.तुळतुळ राशीच्या लोकांसाठी प्रवास हा लाभदायक ठरेल. करिअरशी संबंधित प्रवास फायदा देतील. राजकारण किंवा समाजसेवेत गुंतलेल्या लोकांसाठी हा आठवडा फलदायी ठरेल. नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आर्थिक दृष्ट्या प्रगती होईल. कुटुंबातील गैरसमज दूर होतील, ज्यामुळे घरात समाधान राहील..Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत गुंतवा अन् ४० लाखांचा फंड मिळवा, 'ही' स्कीम माहिती आहे का?.वृश्चिकवृश्चिक राशीसाठी हा आठवडा संधी आणि सन्मान घेऊन येईल. व्यवसाय किंवा नोकरीत मोठे यश मिळेल. विशेषतः महिला करिअरमध्ये चमकतील. कार्यक्षेत्रात सन्मान वाढेल आणि कुटुंबीयांमध्ये प्रेम वाढेल. मात्र, आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. जोडीदारासोबत वेळ घालवता येईल, जे नातेसंबंध दृढ करतील.धनुधनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सावधगिरीने वागण्याचा आहे. आर्थिक बाबतीत खर्चावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे, नाहीतर ताण निर्माण होऊ शकतो. काही लोक नातेसंबंधात गैरसमज निर्माण करू शकतात, त्यामुळे काळजीपूर्वक संवाद साधावा. परंतु, कठीण प्रसंगी जीवनसाथीचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. प्रवास होण्याचेक्यता आहे, जो फायद्याचा राहील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.