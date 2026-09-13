Weekly Horoscope: १४ ते २० सप्टेंबरचा आठवडा ठरणार खास! या राशींना मिळणार पैसा, करिअरमध्ये संधी आणि प्रेमात सुख

साप्ताहिक राशिभविष्य: १४ ते २० सप्टेंबरचा आठवडा ठरणार खास! ‘या’ राशींना पैसा, करिअरमध्ये संधी आणि प्रेमात सुख १४ ते २० सप्टेंबर २०२६ हा आठवडा काही राशींसाठी खूप चांगला ठरण्याची शक्यता आहे. या काळात बुधादित्य, नीचभंग आणि बुध-अरुण नवपंचम राजयोगाचा प्रभाव राहणार आहे. त्यामुळे मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांना आर्थिक आणि करिअरच्या बाबतीत चांगल्या संधी मिळू शकतात.नोकरी करणाऱ्यांना नवीन जबाबदारी किंवा प्रोजेक्ट मिळू शकतो, तर काही जणांना नोकरी बदलण्याची संधीही मिळू शकते. आर्थिक बाबतीतही हा आठवडा चांगला जाण्याची शक्यता आहे. चला तर मग, या सहा राशींसाठी हा आठवडा कसा असेल ते जाणून घेऊया..मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा प्रगतीचा ठरू शकतो. कामाच्या ठिकाणी नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाबतीतही फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे समोर आलेल्या संधींचा योग्य वापर करणं महत्त्वाचं ठरेल..LUCKY ZODIAC SIGNS: फक्त ८ दिवस थांबा! ‘या’ ३ राशींचं नशीब अचानक पलटणार; पैसा, यश अन् मोठ्या फायद्याचे संकेत ,तुमची रास कोणती?.वृषभवृषभ राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती या आठवड्यात सुधारू शकते. कामाच्या ठिकाणी चांगल्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे. मेहनतीचं फळ मिळेल आणि रखडलेली काही कामंही पुढे सरकू शकतात..सिंहसिंह राशीसाठीही हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या चांगला ठरू शकतो. धनलाभ होण्याची शक्यता असून करिअरमध्येही नवीन संधी मिळू शकतात. त्यामुळे कामात मिळालेली संधी हातातून जाऊ न देणं फायदेशीर ठरेल..कन्याकन्या राशीच्या लोकांना या काळात पैशाच्या बाबतीत चांगली बातमी मिळू शकते. धनलाभाचे योग असून गुंतवणुकीतूनही फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, कोणतीही गुंतवणूक करताना विचार करून निर्णय घेणं गरजेचं आहे..तूळतूळ राशीसाठी करिअरच्या दृष्टीने हा आठवडा महत्त्वाचा ठरू शकतो. नवीन प्रोजेक्ट किंवा कामाची जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. काही जणांचा नोकरी बदलण्याचा विचारही प्रत्यक्षात येऊ शकतो. वैयक्तिक आयुष्यात जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवता येईल..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांना या आठवड्यात आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून लाभ मिळू शकतो. याशिवाय बऱ्याच दिवसांपासून अडकलेली कामं पूर्ण होऊन त्यातूनही फायदा होण्याची शक्यता आहे..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २२ ऑगस्ट २०२६ ते २८ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य.‘या’ राशींसाठी आठवडा ठरणार फायदेशीरएकूणच, १४ ते २० सप्टेंबर हा आठवडा मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, तूळ आणि वृश्चिक राशींसाठी आर्थिक आणि करिअरच्या दृष्टीने चांगला ठरू शकतो. काहींना नवीन संधी मिळतील, तर काहींची रखडलेली कामं मार्गी लागतील. मात्र, कोणताही निर्णय घाईने न घेता परिस्थितीचा विचार करून पुढे जाणं फायदेशीर ठरेल.Disclaimer: या लेखात दिलेली माहिती ज्योतिषशास्त्रातील मान्यता आणि गणनांवर आधारित आहे. याला वैज्ञानिक आधार असल्याचा दावा केला जात नाही. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय घेताना तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.