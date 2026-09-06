Weekly Horoscope 7 to 13 september : या आठवड्यात पाच राशींचं नशीब पालटणार; कुणाला घ्यावी लागेल काळजी? वाचा...

७ ते १३ सप्टेंबर २०२६ हा आठवडा ग्रहांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सूर्य सिंह राशीत असून, सप्टेंबरला बुध कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे. याशिवाय गुरु कर्क राशीत, शुक्र तुला राशीत, तर मंगळ मिथुन राशीत राहणार आहे. त्यामुळे काही राशींना करिअर, पैसा आणि नात्यांमध्ये चांगल्या संधी मिळू शकतात, तर काहींना थोडं जपून पाऊल टाकावं लागेल..मेष : आठवड्याच्या सुरुवातीला तुमचा पराक्रम आणि मेहनत कामी येईल. नोकरी-व्यवसायात प्रगती होण्याची शक्यता आहे. घर, जमीन किंवा वाहन खरेदीचा योगही दिसतो. मात्र शेवटी मन थोडं अस्वस्थ राहू शकतं. प्रेमसंबंधात वाद टाळा आणि मोठे निर्णय घाईने घेऊ नका.वृषभ : सुरुवातीला पैशांची आवक चांगली राहील. व्यवसाय वाढवण्यासाठीही काळ अनुकूल आहे. नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार असेल तर संधी चांगली आहे. मात्र गुंतवणूक करताना सावध राहा. आठवड्याच्या शेवटी घरातील वातावरण थोडं तणावाचं होऊ शकतं.मिथुन : हा आठवडा तुमच्यासाठी सकारात्मक दिसतो. प्रेम आणि व्यवसायाच्या बाबतीत चांगल्या घडामोडी होतील. आत्मविश्वास वाढेल आणि गरजेच्या गोष्टी सहज उपलब्ध होतील. मात्र शेवटी नाक, कान, घशाशी संबंधित त्रास जाणवू शकतो..Luck Zodiac Signs: फक्त ४ दिवस थांबा! शुक्राच्या गोचराने ‘या’ ७ राशींचं नशीब उघडणार; पैसा, प्रेम अन् करिअरमध्ये होणार मोठा फायदा.कर्क : सुरुवातीला खर्च वाढल्याने मनावर ताण येऊ शकतो. मात्र आठवड्याचा मध्य तुमच्यासाठी चांगला असेल. अपेक्षित गोष्टी मिळण्याची शक्यता आहे. शेवटी आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी गुंतवणूक टाळा आणि बोलताना शब्द जपून वापरा.सिंह : उत्पन्नाचे नवे मार्ग खुले होऊ शकतात. जुन्या स्रोतांमधूनही पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. प्रवासाचा योग आहे. मात्र मध्यावर खर्च वाढू शकतो आणि कर्जाचा ताण जाणवू शकतो. शेवटी बेचैनी आणि थकवा जाणवण्याची शक्यता आहे.कन्या : सुरुवातीला कोर्ट-कचेरीच्या प्रकरणात दिलासा मिळू शकतो. पैशांचे अडकलेले व्यवहार मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र आठवड्याच्या शेवटी खर्च, कर्ज आणि आरोग्याशी संबंधित चिंता वाढू शकते..तुला: हा आठवडा तुला राशीसाठी खास ठरण्याची शक्यता आहे. आरोग्य, प्रेम आणि व्यवसाय तिन्ही आघाड्यांवर परिस्थिती चांगली राहील. प्रवास, आर्थिक लाभ आणि कामातील यश मिळू शकतं.वृश्चिक: सुरुवातीला दुखापत किंवा अडचणींची शक्यता असल्याने रिस्क घेऊ नका. मध्यावर नशीब साथ देईल. मात्र नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि कोर्ट-कचेरीसाठी काळ अनुकूल नाही.धनु: प्रेमसंबंधांसाठी सुरुवात चांगली असेल. विवाहितांना जोडीदाराचा सहवास मिळेल. मात्र मध्यावर दुखापत किंवा अडचणी येऊ शकतात. शेवटी प्रवास टाळणं आणि मान-सन्मान जपणं योग्य ठरेल..Astrology: पुढच्या 48 तासांत बदलतीये ग्रह दशा! चमकणार 'या' राशींचे नशीब; धनलाभासह मिळतील मोठ्या आनंदाच्या बातम्या.मकर: प्रेम आणि वैवाहिक जीवनासाठी काळ चांगला आहे. शत्रूंवर मात करण्याची संधी मिळेल. प्रेमसंबंध विवाहात बदलण्याचा विचार असेल तर वेळ अनुकूल आहे. शेवटी मात्र दुखापतीपासून सावध राहा.कुंभ: सुरुवातीला प्रेमसंबंधात मतभेद होऊ शकतात. शिक्षण आणि लेखनासाठी काळ चांगला आहे. मध्यावर विरोधकही साथ देतील. शेवटी पोटाशी संबंधित त्रास होऊ शकतो.मीन: घर, जमीन किंवा वाहन खरेदीचा योग आहे. घरात किरकोळ वाद होण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आणि प्रेमसंबंधांसाठी आठवडा चांगला राहील. मात्र शेवटी आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.