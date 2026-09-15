संस्कृती

२१ सप्टेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींचं नशीब चमकणार; धनलाभासह करिअरमध्येही मोठा फायदा

5 Zodiac Signs to Get Money & Career Benefits : १८ सप्टेंबरला मंगळ कर्क राशीत प्रवेश करणार असून, या राशीत आधीपासूनच गुरु ग्रह आहे. त्यामुळे काही राशींना आर्थिक आणि करिअरच्या बाबतीत चांगल्या संधी मिळू शकतात
Weekly Horoscope September 15-21,

Weekly Horoscope September 15-21,

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

१५ ते २१ सप्टेंबर हा आठवडा ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. या काळात काही ग्रहांच्या राशीबदलामुळे विविध राजयोग तयार होत आहेत. बुधादित्य, हंस आणि मालव्य राजयोगाचा प्रभाव या आठवड्यात पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर १८ सप्टेंबरला मंगळ कर्क राशीत प्रवेश करणार असून, या राशीत आधीपासूनच गुरु ग्रह आहे. त्यामुळे काही राशींना आर्थिक आणि करिअरच्या बाबतीत चांगल्या संधी मिळू शकतात.

Loading content, please wait...
horoscope
Marathi News Esakal
www.esakal.com