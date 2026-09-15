२१ सप्टेंबरपर्यंत ‘या’ ५ राशींचं नशीब चमकणार; धनलाभासह करिअरमध्येही मोठा फायदा

१५ ते २१ सप्टेंबर हा आठवडा ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. या काळात काही ग्रहांच्या राशीबदलामुळे विविध राजयोग तयार होत आहेत. बुधादित्य, हंस आणि मालव्य राजयोगाचा प्रभाव या आठवड्यात पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर १८ सप्टेंबरला मंगळ कर्क राशीत प्रवेश करणार असून, या राशीत आधीपासूनच गुरु ग्रह आहे. त्यामुळे काही राशींना आर्थिक आणि करिअरच्या बाबतीत चांगल्या संधी मिळू शकतात..बुध कन्या राशीत असून, १७ सप्टेंबरला सूर्यही कन्या राशीत प्रवेश करणार आहे. शुक्र तुला राशीत राहणार आहे. तर शनी मीन, केतू सिंह आणि राहू कुंभ राशीत असतील. ग्रहांच्या या स्थितीचा परिणाम सर्वच राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे होणार आहे. मात्र, पाच राशींसाठी हा आठवडा विशेष सकारात्मक ठरू शकतो..Lucky Zodiac Signs : गणेशोत्सवात 'या' ६ राशींचे नशीब पालटणार; कसा असेल काळ जाणून घ्या.मेषमेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या चांगला ठरू शकतो. अडकलेले पैसे मिळण्याची शक्यता असून, आर्थिक लाभाच्या संधीही निर्माण होऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाऊ शकते. करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी मिळण्यासोबतच मान-सन्मानही वाढू शकतो..सिंहसिंह राशीसाठीही हा काळ फायदेशीर राहण्याची शक्यता आहे. ऑफिसमध्ये केलेल्या मेहनतीचं कौतुक होईल. वरिष्ठांकडून चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. अचानक एखादी चांगली बातमी मिळाल्याने उत्साह वाढेल. कामातील अडथळे दूर होण्यासही मदत होऊ शकते..तुलातुला राशीच्या व्यक्तींना या आठवड्यात नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. सुरुवातीला कामाचा ताण जाणवला तरी त्यातून तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. महत्त्वाची कामं पूर्ण करण्याची संधी मिळेल आणि तुमच्या निर्णयक्षमतेची प्रशंसा होऊ शकते..Rich Zodiac Signs: या राशीच्या लोकांना पैसा कमावण्याची असते खास कला; आर्थिक बाबतीत असतात हुशार ,तुमची रास कोणती ?.धनुधनु राशीसाठी हा आठवडा आर्थिकदृष्ट्या विशेष चांगला ठरू शकतो. उत्पन्न वाढण्याचे मार्ग खुले होऊ शकतात. आर्थिक नियोजनाला फायदा मिळेल. व्यवसाय किंवा नोकरीच्या माध्यमातून प्रगतीच्या नवीन संधी मिळण्याची शक्यता आहे..मकरमकर राशीच्या लोकांसाठीही ग्रहांची स्थिती सकारात्मक संकेत देत आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊ शकतात. आधी केलेल्या प्रयत्नांचा फायदा मिळण्यास सुरुवात होऊ शकते. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत आत्मविश्वास वाढेल. मात्र, खर्चावर नियंत्रण ठेवणं फायद्याचं ठरेल.( वरील माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समुह याची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संपर्क साधावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.