Gold Shopping: दसऱ्याच्या दिवशी सोनं खरेदी केल्यास काय होते? जाणून घ्या या परंपरेमागील गुपित!

दसऱ्याच्या दिवशी सोनं खरेदी करण्याची परंपरा आहे. यामागे कोणती धार्मिक किंवा पारंपारिक कारणे आहे. या दिवशी सोनं खरेदी करणे हे माता लक्ष्मीच्या कृपेचे प्रतीक मानले जाते. Spiritual and financial significance of gold on Vijayadashami: विजयादशमी सणाचा उत्साह सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. हा साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक मानला जातो. या दिवशी एकमेकांच्या घरी जाऊन दसऱ्याच्या शुभेच्छा देतात. तसेच या दिवशी सोनं खरेदी करण्याची परंपरा अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे. हिंदू धर्मात आणि ज्योतिषशास्त्रात, सोनं खरेदी करणे हे माता लक्ष्मी मातेच्या कृपेचे आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. असे मानले जाते की, दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर सोने खरेदी केल्यास अनेक फायदे होतात. ही परंपरा केवळ आर्थिक गुंतवणूक नाही, तर आध्यात्मिक आणि वास्तूशास्त्रीय दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची आहे. दसऱ्याला सोनं खरेदी का केले जाते हे जाणून घेऊया. .सोनं खरेदी केल्यास काय होतं?धार्मिक मान्यतेनुसार दसऱ्याच्या दिवशी सोनं खरेदी केल्यास घरात सुख-समृद्धी, संपत्ती वाढते. अशी लोकांची श्रद्धा आहे. घरात धनाची कमतरता जाणवत नाही. धार्मिक मान्यतेनुसार सोनं हे माता लक्ष्मीचे प्रतील मानलं जातं. यामुळे घरात धन धान्य टिकावे या उद्देशाने खरेदी केले जाते. तसेच आर्थिक समस्या दूर होतात. तसेच दसरा हा वाईटावर चांगल्याचा विजयाचा दिवस मानला जातो. या दिवशी नवीन गोष्टींची सुरूवात करणे, घर खरेदी करणे, नवीन व्यवसाय सुरू करणे विजय आणि यश देणारे मानले जाते अशी मान्यता आहे. यामुळे अनेक लोक या दिवशी शुभ कार्याची सुरूवात करतात. .Dasara 2025 Vastu Tips: दसऱ्याला 'या' वस्तू उधार घेतल्याने होतो वास्तू दोष, जाणून घ्या .सध्याचे पुण्यातील सोन्याचा भाव२४ कॅरेट प्रति ग्रॅम- ११७, ६२० रूपये२२ कॅरेट प्रति ग्रॅम- १०८७५ रूपये१८ कॅरेट प्रति ग्रॅम- ८८९८ रूपये.दसऱ्याच्या दिवशी काय करावे?दसऱ्याच्या दिवशी शस्त्र पूजन करावे. असे करणे शुभ मानले जाते. तसेच या दिवशी गरजूंना आणि गरिबांना दान करणे शुभ मानले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार घरी हवन करावे शुभ मानले जाते.