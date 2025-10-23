BhauBij 2025 : भाऊबीज दिवशी अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर तुमच्या घरावर येईल मोठं संकट

संस्कृती

भाऊबीज हा भावंडांच्या अतूट नात्याचा आणि प्रेमाचा पवित्र सण, यंदा गुरुवार, २३ ऑक्टोबरला साजरा होणार आहे. यम द्वितीया किंवा भत्री द्वितीया म्हणूनही ओळखला जाणारा हा सण दिवाळीनंतर दोन दिवसांनी येतो. या दिवशी बहीण आपल्या भावाच्या कपाळावर टिळा लावते आणि त्याच्या दीर्घायुष्य, सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करते. भाऊही आपल्या बहिणीचे रक्षण करण्याची शपथ घेतो. हा सण केवळ विधी नसून भावंडांमधील प्रेम आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे. चला यंदा भाऊबीज अधिक शुभ आणि आनंदी बनवण्यासाठी काही खास गोष्टी जाणून घेऊया

