BhauBij 2025 : भाऊबीज दिवशी अजिबात करू नका 'या' तीन चुका..नाहीतर तुमच्या घरावर येईल मोठं संकट

भाऊबीज हा भावंडांच्या अतूट नात्याचा आणि प्रेमाचा पवित्र सण, यंदा गुरुवार, २३ ऑक्टोबरला साजरा होणार आहे. यम द्वितीया किंवा भत्री द्वितीया म्हणूनही ओळखला जाणारा हा सण दिवाळीनंतर दोन दिवसांनी येतो. या दिवशी बहीण आपल्या भावाच्या कपाळावर टिळा लावते आणि त्याच्या दीर्घायुष्य, सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना करते. भाऊही आपल्या बहिणीचे रक्षण करण्याची शपथ घेतो. हा सण केवळ विधी नसून भावंडांमधील प्रेम आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे. चला यंदा भाऊबीज अधिक शुभ आणि आनंदी बनवण्यासाठी काही खास गोष्टी जाणून घेऊया.शुभ मुहूर्त आणि दिशायंदा भाऊबीजेला टिळक लावण्याचा सर्वात शुभ काळ आहे दुपारी १:१३ ते ३:२८ वाजेपर्यंत. या वेळी टिळक लावल्याने सणाचे महत्त्व वाढते आणि शुभ फळ मिळते. टिळा लावताना भावाने उत्तर किंवा वायव्य दिशेकडे तोंड करून बसावे. उत्तर दिशा धन-संपत्तीचे प्रतीक मानली जाते, तर वायव्य दिशा प्रगती आणि समृद्धी आणते. बहिणीने पूर्व किंवा ईशान्य दिशेकडे तोंड करून बसावे कारण या दिशा सकारात्मक ऊर्जा आणि शांती देतात.या चुका टाळाभाऊबीज साजरी करताना काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष द्या. राहुकाल आणि भद्रकाल यांसारखे अशुभ काळ टाळा आणि फक्त शुभ वेळेतच टिळक लावा. या दिवशी कांदा, लसूण, मांस किंवा मासे यासारखे तामसिक पदार्थ खाऊ नका. सात्विक आणि शुद्ध अन्न खाणे शुभ मानले जाते. तसेच, बहिणीला भेटवस्तू देताना कात्री, चाकू किंवा बूट यांसारख्या तीक्ष्ण वस्तू देणे टाळा, कारण त्या अशुभ मानल्या जातात.भाऊबीज हा सण भावंडांमधील प्रेम आणि विश्वास दृढ करतो. योग्य मुहूर्त आणि नियम पाळून हा सण साजरा केल्यास तुमच्या जीवनात आनंद, शांती आणि समृद्धी येईल. चला या भाऊबीजेला भावंडांच्या नात्याला आणखी मजबूत करूया आणि प्रेमाचा हा सण आनंदाने साजरा करूया.FAQsWhen is Bhaubeej 2025 celebrated?भाऊबीज २०२५ कधी साजरी होईल?भाऊबीज २०२५ गुरुवार, २३ ऑक्टोबर रोजी साजरी होईल.What is the auspicious time for performing the Tika ceremony on Bhaubeej?भाऊबीजेला टिळक लावण्याचा शुभ मुहूर्त कोणता आहे?टिळक लावण्याचा शुभ काळ दुपारी १:१३ ते ३:२८ वाजेपर्यंत आहे.In which direction should the brother face during the Tika ceremony?टिळक लावताना भावाने कोणत्या दिशेला तोंड करावे?भावाने उत्तर किंवा वायव्य दिशेला तोंड करून बसावे.What foods should be avoided on Bhaubeej?भाऊबीजेला कोणते पदार्थ टाळावेत?कांदा, लसूण, मांस आणि मासे यासारखे तामसिक पदार्थ टाळावेत; सात्विक अन्न खावे.What gifts should not be given to a sister on Bhaubeej?भाऊबीजेला बहिणीला कोणत्या भेटवस्तू देऊ नयेत?कात्री, चाकू किंवा बूट यासारख्या तीक्ष्ण वस्तू देणे अशुभ आहे.