Garba Meaning: नवरात्रीत खेळल्या जाणाऱ्या 'गरबा'चा अर्थ माहित आहे का? देवीशी असलेल्या या नात्याबद्दल जाणून घ्या

Navratri Garba Meaning & Significance: कालपासून शारदीय नवरात्रीची सुरुवात झाली आहे. हा नऊ दिवसांचा उत्सव संपूर्ण भारतात मोठ्या आनंदात साजरा केला जातो. अनेक मंदिरांमध्ये देवीची आरती, श्रीसुक्त आणि सर्वांच्या आवडीचे गरबा-दांडिया हे कार्यक्रम आयोजित केले जातात.पण तुम्हाला कधी विचार आला आहे का, की गरबा आणि दांडिया या नावांचा उगम कसा झाला? या नावांचा खरा अर्थ काय आहे? माहित नसेल तर खालील माहिती नक्की वाचा..गरबानवरात्रीच्या काळात सर्वत्र रंगीबेरंगी गरबा-डांडियाचा जल्लोष चालू आहे. मात्र, या नृत्यांमध्ये फक्त मनोरंजन नाही, तर त्यामागे एक गहन तत्त्वज्ञान लपलेले आहे..Navratri 2025: आपण नवरात्र का साजरी करतो? हे आहे आध्यात्मिक महत्त्व आणि कारण.गरबा या नावाचा अर्थ काय?गरबा हा शब्द संस्कृतमधील 'गर्भ' म्हणजेच 'गर्भाशय' या शब्दावरून आला आहे. गरब्यात वापरल्या जाणाऱ्या मातीच्या मडक्यातील दिवा 'गर्भदीप' म्हणून ओळखला जातो. हे मडके म्हणजे सृष्टीचे गर्भाशय आणि त्यातील ज्योत म्हणजे अनंत आत्मा. नृत्याचा गोल फिरता ताल हा काळाचा शाश्वत चक्र मानला जातो. तो म्हणजे जन्म, जीवन, मृत्यू आणि पुनर्जन्माचा अखंड प्रवाह.विशेष म्हणजे या गोल नृत्यात कोणीही केंद्रस्थानी नसतो. सगळेच एकसमान वर्तुळात सामील होतात. हा केंद्रबिंदू म्हणजेच सृजनाची दैवी स्त्रीशक्ती मानली जाते. त्यामुळे गरबा हे फक्त नृत्य नसून 'ध्यानमग्न चळवळ' आहे..डांडियारासचा अर्थ वेगळा आहे. यात वापरल्या जाणाऱ्या काठ्या देवी दुर्गेच्या शस्त्रांचे प्रतीक आहेत. महिषासुरावर विजय मिळवताना देवीने वापरलेल्या शस्त्रांची आठवण या नृत्यातून होते. काठ्यांच्या तालबद्ध ठोक्यांतून चांगल्या-वाईटातील अनंत संघर्षाचे प्रतीकात्मक दर्शन होते. संघर्षातून समन्वय साधता येतो, हा संदेश यातून दिला जातो..Navratra and Overthinking Tips: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस देतील नवा आधार! अशी करू शकता ओव्हरथिंकिंगवर मात.इतिहासात गरबा हा स्त्रियांनी भक्तिभावाने केलेला नृत्यप्रकार मानला जात असे, तर डांडिया पुरुषांच्या सहभागाने अधिक उत्साहाने साजरा केला जाई. या दोन्ही नृत्यांमधून नवरात्रीचा तात्त्विक पाया स्पष्ट होतो – सृजन आणि संहार, भक्ती आणि आनंद, चिरंतन विश्वचक्राचा नृत्यात्मक उत्सव..