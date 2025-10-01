Navratri 2025: घटावर ठेवलेल्या कलशावरील नारळाचं काय करावं? जाणून घ्या शास्त्र काय सांगतं

थोडक्यात:नवरात्रात घटस्थापनेवर ठेवलेला नारळ श्रीफळ मानून दररोज पूजा केली जाते.शास्त्रानुसार कलश आणि नारळ हे त्रिदेव व मातृगणांच्या शक्तीचे प्रतीक आहेत.नवरात्रानंतर नारळ खाणे किंवा विसर्जन करणे, दोन्ही परंपरेनुसार योग्य मानले जाते..Kalash Coconut After Navratri: नवरात्रौत्सव हा २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुरु झाला असून, यंदा दसरा म्हणजेच विजयदशमी २ ऑक्टोबर ला साजरी होणार आहे. यंदाची नवरात्र ११ दिवसांची असल्यामुळे अनेक भक्तांनी आपल्या घरी विधीपूर्वक घट बसवलं आहे. म्हणजेच कलशाची स्थापना केली आहे..या काळात दररोज कलशावर ठेवलेल्या नारळाची पूजा केली जाते. पण नवरात्र संपल्यावर अनेकांच्या मानत एकच प्रश्न उमटतो. या पूजित नारळाचं पुढे काय करावं? तो खावा की नाही? कारण नऊ दिवस देवीसमोर ठेवलेला आणि मंत्रांनी अभिमंत्रित झालेला हा नारळ प्रसाद मानायचा का, की इतर उपाय करायचा? चला तर मग, जाणून घेऊया शास्त्रानुसार याचं योग्य उत्तर.CA Jobs Abroad: CA साठी केवळ भारताच नाही, परदेशातही आहे प्रचंड संधी! या देशांमध्ये सहज मिळू शकते नोकरी.शास्त्र काय सांगतात?कलश हा केवळ तांबे किंवा पितळी पात्र नसून, शास्त्रानुसार तो दिव्य शक्तीचे प्रतीक आहे. नारळ हा श्रीफळ म्हणून पूजेला अर्पण केला जातो. ज्यात देवी लक्ष्मी आणि ब्रह्मांडीय ऊर्जेचा वास असल्याचे मानले जाते..कलशस्थापनेच्या वेळी म्हणला जाणारा मंत्र:“कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः।मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥”या मंत्रानुसार, कलशात त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) आणि मातृगणांचा वास असतो. त्यामुळे कलश आणि त्यावर ठेवलेला नारळ हे पवित्र व सकारात्मक ऊर्जा असलेले घटक आहेत..Jammu Kashmir Tourism: पर्यटकांसाठी खुशखबर! आता जम्मू- काश्मीरमधील ७ प्रसिद्ध स्थळे पुन्हा सुरु, जाणून घ्या कोणती? .नारळाचे काय करावे?जर आपल्या कुटुंबात किंवा परंपरेनुसार हा नारळ प्रसाद म्हणून खाल्ला जातो, तर तो पूर्ण श्रद्धेने ग्रहण करावा. आणि जर तुमच्या परंपरेनुसार तो पाण्यात विसर्जित केला जातो, तर ते ही योग्य आहे. दोन्ही पद्धत योग्य आहेत..FAQs१. नवरात्रानंतर घटावरचा नारळ खावा का? (Should the coconut from the kalash be eaten after Navratri?)हो, जर आपल्या परंपरेनुसार तो प्रसाद मानला जात असेल, तर श्रद्धेने खावा.२. नारळ पाण्यात विसर्जित करायला हरकत आहे का? (Is it okay to immerse the coconut in water?)हो, अनेक ठिकाणी पवित्र मानून तो नदीत किंवा पाण्यात विसर्जित केला जातो.३. घटावरील नारळामध्ये काय शक्ती असते? (What energy is believed to reside in the coconut on the kalash?)नारळात देवी लक्ष्मी व ब्रह्मांडीय ऊर्जेचा वास असल्याचे शास्त्र सांगते.४. नारळाचा वापर दुसऱ्या पूजेसाठी करू शकतो का? (Can the same coconut be used in another puja?)सहसा वापरलेला नारळ दुसऱ्या पूजेसाठी वापरत नाहीत; त्याचा सन्मानाने समारोप करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.