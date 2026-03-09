Pandava Descendant : पांडवांचे वंशज आजही राहतात भारतात..काट्यांवर झोपून देतात सत्याची परीक्षा, कशी आहे त्यांची परिस्थिती? पाहा

पांडवांच्या शौर्याच्या कथा आपण पिढ्यानपिढ्या ऐकत आलो आहोत पण महाभारताच्या युद्धासोबतच पांडवांचा इतिहास संपला नाही. आजही भारतातील काही दुर्गम भागात अशा काही अनोख्या परंपरा जपल्या आहेत ज्या पाहून आपण थक्क होतो. काळाच्या ओघात अनेक गोष्टी बदलल्या. मात्र आपल्या पूर्वजांचे वचन आणि त्यांची सत्वपरीक्षा आजही एका विशिष्ट समाजाच्या रक्तात जिवंत आहे. ही कथा आहे श्रद्धेची आणि एका विसरल्या गेलेल्या ऐतिहासिक अटीची..या परंपरेची मुळे पांडवांच्या वनवासातील एका घटनेशी जोडलेली आहेत. कथेनुसार, वनवासात असताना पांडवांना प्रचंड तहान लागली होती तेव्हा नहाल समाजाच्या एका व्यक्तीने त्यांना जंगलात पाणी शोधून दिले. मात्र हे पाणी देण्यासाठी त्याने एक विलक्षण अट घातली. पांडवांनी त्यांच्या बहिणीचे लग्न त्याच्याशी लावून द्यावे. या अटीतूनच एका नवीन नात्याचा आणि परंपरेचा जन्म झाला ज्याचा वारसा आजही रज्जड समाज अभिमानाने जपतोय..Life Astrology : 'या' खास राशींच्या लोकांची जीवनरेखा असते 80 वर्षांपेक्षा जास्त, वृद्धत्वावर करतात मात.पांडवांनी आपली मानसकन्या मानलेल्या 'भोंदई' नावाच्या मुलीचा विवाह त्या नहाल व्यक्तीशी लावून दिला. पण आपली बहीण सुखरूप आणि योग्य हातात सोपवत आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी पांडवांना स्वतःच्या सत्यतेची परीक्षा द्यावी लागली. ही परीक्षा साधीसुधी नव्हती; तर ती अंगावर काटे झेलण्याची होती. बहिणीला निरोप देताना पांडवांनी स्वतः काट्यांवर झोपून आपण धर्माचे पालन करणारे आहोत हे जगाला दाखवून दिले..Lord Krishna Descendants : कोण आहेत श्रीकृष्णाचे वंशज? आता कुठे राहतात अन् कशी परिस्थिति आहे..पाहा.आजही मध्य प्रदेशातील बैतुल जिल्ह्यातील सेहरा गावात हा इतिहास जिवंत झालेला पाहायला मिळतो. मार्गशीर्ष महिन्यात जेव्हा सण येतो, तेव्हा रज्जड समाजाचे लोक एकत्र जमतात. स्वतःला पांडवांचे वंशज मानणारे हे लोक आजही भर रस्त्यात पसरलेल्या धारदार काट्यांवर झोपतात. विज्ञानाच्या युगातही या लोकांच्या अंगाला एक साधी जखम होत नाही, हे पाहून पाहणारे थक्क होतात. ही त्यांच्यासाठी केवळ प्रथा नसून आपल्या पूर्वजांप्रमाणे दिलेली एक 'सत्वपरीक्षा' आहे..विशेष म्हणजे ही परंपरा केवळ मध्य प्रदेशापुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातही पुणे जिल्ह्यातील गुळुंजे गावात अशाच प्रकारची काट्यांवर उडी मारण्याची परंपरा पाळली जाते. पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला हा वारसा हेच सिद्ध करतो की पांडवांच्या वंशजांची श्रद्धा आजही काट्यांवरून चालताना डगमगत नाही. इतिहासातील ही पाने आजही श्रद्धेच्या रूपाने आपल्या अवतीभोवती जिवंत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.