Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक नेहमी फक्त तुमचा फायदा उचलतात, पण तुमच्या संकट समयी मदत न करता पळ काढतात

Mulank Marathi News : अनेकदा आपल्या आयुष्यात काही माणसं अशी येतात, जी सुरुवातीला खूप गोड बोलतात. त्यांच्या बोलण्यात एक वेगळीच जादू असते आणि त्यांच्या याच स्वभावाला भुलून आपण त्यांच्यावर स्वतःपेक्षा जास्त विश्वास ठेवू लागतो. पण काळ सरकतो, तसा त्यांचा खरा चेहरा समोर येऊ लागतो. जेव्हा त्यांना स्वतःची कामं करून घ्यायची असतात, तेव्हा ते तुमच्या अवतीभवती घुटमळत राहतील. पण गंमत अशी की ज्या क्षणी तुमच्यावर एखादं संकट कोसळतं, तेव्हा हीच माणसं सर्वात आधी काढता पाय घेतात. अंकशास्त्राच्या (Numerology) गूढ जगात अशा ठरावीक वृत्तीच्या लोकांमागे एक विशिष्ट अंकाची ऊर्जा काम करत असते, जी त्यांना नकळत स्वार्थी आणि संधीसाधू बनवते..अंकशास्त्रानुसार, माणसाचा स्वभाव हा त्याच्या मूलांकावर (Mulank) म्हणजेच त्याच्या जन्मतारखेच्या बेरजेवर अवलंबून असतो. या संपूर्ण विज्ञानात असा एक विशिष्ट मूलांक आहे, ज्याच्या व्यक्ती कमालीच्या व्यवहारी आणि स्वतःचा फायदा पाहणाऱ्या असतात. होय आपण बोलत आहोत मूलांक ४ (Mulank 4) बद्दल! ज्याचा मूलांक ४ असतो या मूलांकाचा स्वामी 'राहू' हा ग्रह आहे. राहूच्या प्रभावामुळे या लोकांची बुद्धी अतिशय कुशाग्र आणि तीक्ष्ण असते. कोणत्याही परिस्थितीत स्वतःचा फायदा कसा करून घ्यायचा यात हे लोक प्रचंड पटाईत असतात. ते समोरच्याच्या भावनांचा वापर स्वतःच्या फायद्यासाठी बुद्धिबळातील सोंगटीसारखा करतात..मूलांक ४ चे लोक जेव्हा तुमच्याशी मैत्री करतात, तेव्हा त्यांचा मुख्य हेतू 'तुमच्याकडून काय मिळू शकतं?' हाच असतो. जोपर्यंत तुमच्याकडून त्यांचे हितसंबंध जपले जात आहेत, तोपर्यंत ते जगातील सर्वात सर्वोत्तम मित्र असल्याचं नाटक करतील. तुमच्या सुख-दुःखात भागीदार असल्याचं दाखवून ते तुमचा पूर्ण विश्वास संपादन करतात. परंतु जेव्हा तुमच्यावर एखादी कठीण परिस्थिती ओढवते, तेव्हा त्यांच्यातील हा व्यवहारीपणा पराकोटीला पोहोचतो. संकट समयी मदतीचा हात पुढे करण्याऐवजी, ते 'माझं यात काय नुकसान होईल?' याचा विचार आधी करतात. परिणामी ऐनवेळी फोन न उचलणे, आजारपणाचे किंवा कामाचे खोटे बहाणे करणे यात ते जराही संकोच बाळगत नाहीत..अशा लोकांपासून स्वतःचा बचाव कसा करावा, हा आता मुख्य प्रश्न उरतो. जर तुमच्या मित्रपरिवारात किंवा नातेवाइकांत कोणी मूलांक ४ चे व्यक्ती असतील तर त्यांच्याशी व्यवहार करताना नेहमी सावध राहा. त्यांच्या गोड बोलण्यावर विश्वास ठेवून आपल्या आयुष्यातील गुप्त गोष्टी किंवा आर्थिक व्यवहार त्यांच्याशी शेअर करणे टाळा. त्यांच्या गरजा पूर्ण करताना स्वतःचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्या. अंकशास्त्र आपल्याला कोणाचा तिरस्कार करायला शिकवत नाही, तर लोकांच्या मूळ स्वभावाची ओळख करून देऊन स्वतःला सुरक्षित ठेवायला मदत करतं. त्यामुळे अशा संधीसाधू लोकां ओळखा आणि एक हात लांब ठेवूनच त्यांच्याशी संबंध टिकवून ठेवा.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.