Lord Krishna Descendants : कोण आहेत श्रीकृष्णाचे वंशज? आता कुठे राहतात अन् कशी परिस्थिति आहे..पाहा

भगवान श्रीकृष्णाची वंशपरंपरा आजही भारतात जपली गेली असून हिमाचल प्रदेशातील बुशहर राजघराणे स्वतःला श्रीकृष्णाचे थेट वंशज मानतात. या वंशावळीची अधिकृत नोंद बुशहरच्या ऐतिहासिक पदम राजवाड्यात (Padam Palace) आजही जतन केलेली आहे जी या घराण्याचा संबंध थेट द्वापरयुगाशी जोडते..राजघराण्याचा इतिहास आणि वारसापौराणिक कथांनुसार श्रीकृष्णाचा मुलगा प्रद्युम्न याने शोणितपूरचा (जे आजचे सराहन म्हणून ओळखले जाते) राजा बाणासुर याच्याशी युद्ध केले होते. विजयानंतर प्रद्युम्नने तिथेच आपले राज्य स्थापन केले आणि याच वंशातून बुशहर राजघराण्याचा उदय झाला. हिमाचल प्रदेशाचे सहा वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले वीरभद्र सिंह हे श्रीकृष्णाच्या १२२ व्या पिढीतील वारसदार होते..सद्यस्थिती आणि निवासवीरभद्र सिंह यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव विक्रमादित्य सिंह हे आता या वंशाच्या १२३ व्या (काही संदर्भांनुसार १२४ व्या) पिढीचे नेतृत्व करत आहेत. हे कुटुंब आजही हिमाचल प्रदेशातील रामपूर बुशहर येथील भव्य पदम राजवाड्यात वास्तव्यास आहे. शाही थाटमाट आणि ऐतिहासिक प्रतिष्ठा आजही या कुटुंबाने जपली असून स्थानिक लोक आजही त्यांना आदरपूर्वक 'राजा' म्हणून संबोधतात..राजकीय प्रभाव आणि कार्यहे राजघराणे केवळ परंपरेपुरते मर्यादित नसून हिमाचलच्या राजकारणात अत्यंत प्रभावशाली आहे. विक्रमादित्य सिंह सध्या हिमाचल प्रदेश सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम (PWD) आणि नगरविकास मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या मातोश्री प्रतिभा सिंह या हिमाचल प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा असून त्यांनी मंडी लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सामाजिक कार्यातही या कुटुंबाचा मोठा सहभाग असून हिमाचलच्या विकासात त्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण मानले जाते.