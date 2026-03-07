संस्कृती

Lord Krishna Descendants : कोण आहेत श्रीकृष्णाचे वंशज? आता कुठे राहतात अन् कशी परिस्थिति आहे..पाहा

Saisimran Ghashi
भगवान श्रीकृष्णाची वंशपरंपरा आजही भारतात जपली गेली असून हिमाचल प्रदेशातील बुशहर राजघराणे स्वतःला श्रीकृष्णाचे थेट वंशज मानतात. या वंशावळीची अधिकृत नोंद बुशहरच्या ऐतिहासिक पदम राजवाड्यात (Padam Palace) आजही जतन केलेली आहे जी या घराण्याचा संबंध थेट द्वापरयुगाशी जोडते.

