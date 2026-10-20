Dussehra 2026: दसऱ्याला सोनं म्हणून आपट्याचीच पानं का देतात? राजा रघु आणि कुबेराची ही पौराणिक कथा जाणून घ्या

WHY APTA LEAVES ARE GIVEN AS GOLD ON DUSSEHRA: दसरा म्हणजेच विजयादशमी हा सण महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या दिवशी एकमेकांना आपट्याची पाने देऊन ‘सोनं घ्या, सोन्यासारखं राहा’ असे म्हटले जाते. ही पाने खऱ्या सोन्याचे प्रतीक मानली जातात. पण दसऱ्याला आपट्याची पानेच सोने म्हणून देण्याची परंपरा कशी सुरू झाली? यामागे दानशूर रघुराजा, कौत्स आणि धनाची देवता कुबेर यांच्याशी संबंधित एक रंजक पौराणिक कथा सांगितली जाते. .रघुराजा, कौत्स आणि कुबेराची कथापौराणिक कथेनुसार, इक्ष्वाकू वंशातील रघुराजा आपल्या दानशूरपणासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी विश्वजीत यज्ञ केल्यानंतर आपली सर्व संपत्ती दान केली होती. त्याच काळात कौत्स नावाच्या शिष्याने वरतंतू ऋषींकडे शिक्षण पूर्ण केले. गुरुदक्षिणा देण्याचा आग्रह धरल्यानंतर गुरूंनी त्याच्याकडे चौदा विद्यांच्या मोबदल्यात १४ कोटी सुवर्णमुद्रा मागितल्या..Dussehra 2026: खंडेनवमी आणि दसरा यात नेमका काय फरक? शस्त्रपूजा नक्की कोणत्या दिवशी करावी?.एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सुवर्णमुद्रा मिळवणे कौत्साला शक्य नव्हते. त्यामुळे तो मदतीसाठी रघुराजाकडे गेला. मात्र, राजानेही आपली सर्व संपत्ती दान केली असल्याने त्यांच्याकडे धन शिल्लक नव्हते. कौत्साला रिकाम्या हाताने परत पाठवायचे नसल्याने रघुराजाने कुबेराकडून संपत्ती मिळवण्याचा निर्णय घेतला. .रघुराजा युद्धासाठी येणार असल्याचे समजताच कुबेराने सुवर्णमुद्रांचा वर्षाव केल्याची आख्यायिका आहे. काही प्रचलित कथांनुसार, या सुवर्णमुद्रा आपटा आणि शमीच्या झाडांवर पडल्या. कौत्साने त्यातील १४ कोटी सुवर्णमुद्रा गुरुदक्षिणेसाठी घेतल्या आणि उरलेले सोने लोकांना घेऊन जाण्यास सांगितले. या घटनेशी दसऱ्याला आपट्याची पाने सोने म्हणून वाटण्याची परंपरा जोडली जाते..महाभारतातील आणखी एक कथा: पांडव आणि शमीचे झाडआपट्याच्या पानांशी संबंधित कथेबरोबरच दसऱ्याच्या दिवशी शमीच्या झाडाची पूजा करण्यामागेही एक पौराणिक कथा सांगितली जाते. महाभारतानुसार, पांडवांना अज्ञातवासात आपली ओळख लपवायची होती. त्यामुळे त्यांनी आपली शस्त्रे शमीच्या झाडावर सुरक्षित ठेवली. अज्ञातवास पूर्ण झाल्यानंतर अर्जुनाने याच झाडावरून आपली शस्त्रे पुन्हा घेतली आणि विराट राजाच्या गायींचे रक्षण करण्यासाठी कौरवांच्या सैन्याशी युद्ध केले. या घटनेची आठवण म्हणून विजयादशमीला शमीपूजन आणि शस्त्रपूजा करण्याची परंपरा जोडली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.