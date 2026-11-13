Touch Wood Tradition: 'टच वुड' म्हणताच लाकडाला हात का लावतात? जाणून घ्या यामागचं रंजक कारण

MEANING AND CULTURAL SIGNIFICANCE OF TOUCH WOOD: आपण अनेकदा एखादी चांगली बातमी सांगताना किंवा एखादी इच्छा व्यक्त करताना 'टच वुड' (Touch Wood) असे म्हणतो आणि लगेच लाकडाला हात लावतो. काही लोक तर जवळपास लाकूड नसेल तर टेबल किंवा खुर्चीवरही हात मारतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की असे करण्यामागे नेमके कारण काय आहे? ही केवळ एक सवय आहे की त्यामागे काही धार्मिक आणि सांस्कृतिक मान्यता आहेत? चला जाणून घेऊया..टच वुड'टच वुड' ही अनेक वर्षांपासून चालत आलेली एक जुनी परंपरा आहे. एखादी चांगली गोष्ट घडली किंवा भविष्यात काही चांगले होण्याची अपेक्षा असेल, तर त्याला कोणाची नजर लागू नये किंवा वाईट गोष्टी घडू नयेत, या भावनेतून लाकडाला स्पर्श केला जातो. यामागे वेगवेगळ्या संस्कृतींमध्ये अनेक समजुती प्रचलित आहेत..झाडांमध्ये दैवी शक्तीचा वास असल्याची मान्यताप्राचीन सेल्टिक आणि निसर्गपूजक संस्कृतींमध्ये झाडांना पवित्र मानले जात असे. झाडांमध्ये देव किंवा पवित्र आत्म्यांचा वास असतो, अशी त्यांची श्रद्धा होती. त्यामुळे झाडाच्या खोडाला किंवा लाकडाला स्पर्श केल्याने दैवी शक्तीचे संरक्षण मिळते, अशी धारणा होती.नकारात्मक ऊर्जेपासून संरक्षणकाही आध्यात्मिक मान्यतांनुसार झाडे नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेतात. त्यामुळे लाकडाला स्पर्श केल्याने वाईट शक्तींपासून संरक्षण मिळते, असे मानले जाते. लाकूड हे स्थिरता आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते..पृथ्वी तत्त्वाशी असलेला संबंधपंचतत्त्वांपैकी पृथ्वी तत्त्वाचा संबंध झाडे आणि लाकडाशी जोडला जातो. पृथ्वी तत्त्व स्थिरता, सहनशीलता आणि सुरक्षिततेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे लाकडाला स्पर्श करणे शुभ मानले जाते.ख्रिश्चन परंपरेशी असलेला संबंधपाश्चात्त्य संस्कृतीमध्ये 'टच वुड' या प्रथेचा संबंध लाकडी क्रॉसच्या पवित्रतेशी जोडला जातो. काही मान्यतांनुसार लाकडी क्रॉसला स्पर्श करणे हे संरक्षण आणि श्रद्धेचे प्रतीक मानले जात असे..भारतातही झाडांना विशेष महत्त्वभारतीय संस्कृतीमध्येही झाडांना पवित्र मानण्याची परंपरा आहे. पिंपळ, वड आणि तुळस यांसारख्या वनस्पतींची पूजा केली जाते. या वनस्पतींना धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या विशेष महत्त्व आहे.मनाला मिळतो मानसिक दिलासामानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर 'टच वुड' ही एक प्रकारची मानसिक सवय आहे. भविष्यात काय घडेल, याची खात्री नसताना माणूस अशा छोट्या कृतींमधून स्वतःला मानसिक आधार देतो. त्यामुळे चिंता कमी झाल्यासारखे वाटते आणि मनाला सकारात्मक भावना मिळतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.