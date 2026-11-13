संस्कृती

Touch Wood Tradition: 'टच वुड' म्हणताच लाकडाला हात का लावतात? जाणून घ्या यामागचं रंजक कारण

WHY DO PEOPLE KNOCK ON WOOD AFTER GOOD NEWS: प्राचीन सेल्टिक संस्कृतीपासून भारतीय परंपरेपर्यंत 'टच वुड'चा प्रवास, त्यामागील धार्मिक श्रद्धा आणि मानसशास्त्रीय कारणे जाणून घ्या.
Touch Wood Meaning

Touch Wood Meaning

sakal

Anushka Tapshalkar
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MEANING AND CULTURAL SIGNIFICANCE OF TOUCH WOOD: आपण अनेकदा एखादी चांगली बातमी सांगताना किंवा एखादी इच्छा व्यक्त करताना 'टच वुड' (Touch Wood) असे म्हणतो आणि लगेच लाकडाला हात लावतो. काही लोक तर जवळपास लाकूड नसेल तर टेबल किंवा खुर्चीवरही हात मारतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की असे करण्यामागे नेमके कारण काय आहे? ही केवळ एक सवय आहे की त्यामागे काही धार्मिक आणि सांस्कृतिक मान्यता आहेत? चला जाणून घेऊया.

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