Ganesh Chaturthi 2026: आपण गणपती बाप्पा म्हटलं की ‘मोरया’ का म्हणतो? या जयघोषामागे आहे एका गणेशभक्ताची कहाणी

Why ‘Morya’ Is Added to Ganpati Bappa’s Name: दरवर्षी भाद्रपद महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला आपल्या लाडक्या गणरायाचं मोठ्या उत्साहात घरोघरी आगमन होतं. पुढचे १०-१२ दिवस बाप्पा आपल्या घरी पाहुणे म्हणून विराजमान होतात. या काळात संपूर्ण वातावरण भक्ती, उत्साह आणि जल्लोषाने भारून जातं. गणपतीची आरती, भजन, आकर्षक मखर, घराची सजावट आणि बाप्पाच्या आवडीचे उकडीचे मोदक… या सगळ्यासोबतच कानावर सतत एकच जयघोष ऐकू येतो - “गणपती बाप्पा मोरया!”पण तुम्हाला कधी असा प्रश्न पडला आहे का, की गणपती बाप्पांचं नाव घेतल्यानंतर आपण “मोरया” असं का म्हणतो? या शब्दामागे नेमकी काय कथा आहे? चला, जाणून घेऊया “गणपती बाप्पा मोरया” या जयघोषामागची रंजक कहाणी!.गणपती बाप्पा 'मोरया' असं का म्हटलं जातं?गणेशोत्सव असो किंवा कोणत्याही शुभ कामाची सुरुवात, “गणपती बाप्पा मोरया!” म्हटल्याशिवाय आपण सुरुवातच करत नाही. पण या जयघोषामागची गोष्ट फार कमी लोकांना माहीत आहे.“मोरया” हा शब्द गणपतीच्या एका मोठ्या भक्ताच्या नावावरून आला आहे, असं सांगितलं जातं. पण या भक्ताचं नाव गणपती बाप्पांच्या नावासोबत का घेतलं जातं? यामागची नेमकी गोष्ट काय आहे? चला तर मग, जाणून घेऊया “गणपती बाप्पा मोरया” या जयघोषामागची प्रसिद्ध कथा..Ganesh Chaturthi 2026 Wishes in Marathi: "गजानना श्री गणराया..." गणेश चतुर्थीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा गणेशभक्तीने ओथंबलेल्या खास मराठी शुभेच्छा.या निसिम्म भक्ताचा आहे संबंध पिंपरी-चिंचवडमधील मोरया गोसावी मंदिर हे प्रसिद्ध देवस्थान आहे. मोरगावचे रहिवासी असलेले मोरया गोसावी हे गणपती बाप्पांचे मोठे भक्त होते. त्यांनी थेऊर येथे जाऊन चिंतामणीची मनापासून भक्ती आणि तपश्चर्या केली. त्यांची भक्ती पाहून चिंतामणी प्रसन्न झाले आणि त्यांना अष्टसिद्धी मिळाल्या, अशी आख्यायिका सांगितली जाते..यानंतर मोरया गोसावी पुन्हा मोरगावला आले. त्यांनी आपले आयुष्य गरीब, गरजू आणि अडचणीत असलेल्या लोकांच्या सेवेसाठी वाहून घेतले. समाजसेवेत वेळ जाऊ लागल्याने त्यांना ध्यानधारणेसाठी कमी वेळ मिळत होता. त्यामुळे त्यांनी चिंचवडजवळील किवजाई वनक्षेत्रात राहायला सुरुवात केली.तेथून ते दर महिन्याला प्रतिपदेला मोरगावला जात असत. चतुर्थीला गणपतीची पूजा करून पंचमीला उपवास सोडत आणि त्यानंतर पुन्हा चिंचवडला परतत. त्यांची ही दिनचर्या अनेक वर्षे सुरू होती. पुढे त्यांच्या भक्तीमुळे चिंचवड हे गणपतीच्या भक्तांसाठी महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध झाले..एका प्रचलित कथेनुसार, इ. स. १४८९ मध्ये मोरया गोसावी नेहमीप्रमाणे मोरगावच्या यात्रेला गेले होते. त्यावेळी त्यांना मयूरेश्वराचं दर्शन झालं. मयूरेश्वराने त्यांना सांगितलं, “आता तू वृद्ध झाला आहेस. मोरगावची वारी करताना तुला खूप त्रास होतो. त्यामुळे यापुढे तुला मोरगावला येण्याची गरज नाही. मीच तुझ्यासाठी चिंचवडला येईन.”दुसऱ्याच दिवशी मोरया गोसावी नदीत स्नान करत होते. त्यावेळी त्यांच्या ओंजळीत शेंदरी रंगाची सुंदर गणपतीची मूर्ती आली. त्यांनी ती मूर्ती भक्तिभावाने देऊळवाड्यात आणली आणि तिची प्राणप्रतिष्ठा केली..Ganesh Chaturthi 2026: यंदा हरतालिका अन् गणेश चतुर्थी एकाच दिवशी! मग आधी पूजा कोणाची करायची? उपवास कधी सोडायचा? जाणून घ्या एकाच क्लिकवर.यानंतर इ. स. १५६१ मध्ये मार्गशीर्ष वद्य षष्ठीला मोरया गोसावी यांनी समाधी घेतली. आज चिंचवडमध्ये असलेलं प्रसिद्ध मोरया गोसावी गणपती मंदिर त्यांच्या समाधीस्थळीच उभारण्यात आलं आहे. पुढे त्यांचे पुत्र चिंतामणी यांनी त्यांच्या समाधीवर सिद्धी-बुद्धीसह मोरया गोसावींची मूर्ती स्थापित केली. मंदिराच्या परिसरात आजही मंगलपूर्ती वाडा म्हणजेच देऊळवाडा आहे. येथे आणखी एक सुंदर गणेशमूर्ती विराजमान आहे.मोरया गोसावी यांची गणपतीवरील भक्ती इतकी मोठी होती की, त्यांचं नावच गणपती बाप्पांच्या नावासोबत जोडलं गेलं. त्यामुळे आजही आपण फक्त “गणपती बाप्पा” असं न म्हणता “गणपती बाप्पा मोरया!” असा जयघोष करतो..चिंचवडमधून सुरू झालेला हा जयघोष आज महाराष्ट्रासह देशभरात ऐकायला मिळतो. गणपती बाप्पांच्या भक्तीचा आणि मोरया गोसावी यांच्या श्रद्धेचा हा सुंदर संगम आजही प्रत्येक गणेशभक्ताच्या मनात जिवंत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.