Marriage Signs: सतत मंगळसूत्र तुटतंय? जाणून घ्या त्यामागचा अर्थ आणि कारण

Why mangalsutra breaks repeatedly meaning in hindu culture: हिंदू धर्मात विवाहित महिलांसाठी मंगळसुत्राला खुप महत्व आहे. अनेक महिला मंगळसुत्र अचानक तुटल्यास दुर्लक्ष करतात. परंतु यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात.
mangalsutra breaks repeatedly meaning in hindu culture

Ppiritual reasons for mangalsutra breaking again and again: हिंदू धर्मात मंगळसुत्राला खुप महत्व आहे. खासकरुन विवाहित महिलांचे हे प्रतिक मानले जाते. लग्नाच्या वेळी वर वधुच्या गळ्यात मंगळसूत्र बांधतो. मंगळ या शब्दाचा अर्थ मंगल, शुभ आणि सौख्याचे प्रतिक मानले जाते. त्यामुळे मंगळसूत्र हे जोडप्यांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन येतो. मंगळसूत्र हे काळ्या मण्यापासून बनवले जाते. कारण यामुळे नकारात्मक उर्जेपासून बचाव होतो. विवाहित महिलीने मंगळसूत्र धारण करणे हे तिच्या पतीच्या आयुष्याच्या दीर्घायुष्यासाठी आरोग्यासाठी स्थिरतेसाठी शुभ मानले जाते.

