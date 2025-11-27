Marriage Signs: सतत मंगळसूत्र तुटतंय? जाणून घ्या त्यामागचा अर्थ आणि कारण

Ppiritual reasons for mangalsutra breaking again and again: हिंदू धर्मात मंगळसुत्राला खुप महत्व आहे. खासकरुन विवाहित महिलांचे हे प्रतिक मानले जाते. लग्नाच्या वेळी वर वधुच्या गळ्यात मंगळसूत्र बांधतो. मंगळ या शब्दाचा अर्थ मंगल, शुभ आणि सौख्याचे प्रतिक मानले जाते. त्यामुळे मंगळसूत्र हे जोडप्यांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन येतो. मंगळसूत्र हे काळ्या मण्यापासून बनवले जाते. कारण यामुळे नकारात्मक उर्जेपासून बचाव होतो. विवाहित महिलीने मंगळसूत्र धारण करणे हे तिच्या पतीच्या आयुष्याच्या दीर्घायुष्यासाठी आरोग्यासाठी स्थिरतेसाठी शुभ मानले जाते. .महिलासाठी मंगळसूत्र फक्त दागिना नसून एक अभिमानाचा प्रतिक आहे. मंगळसूत्र सतत गळ्यात परिधान केल्याने पती-पत्नीमधील प्रेम, निष्ठा वाढते असा समज आहे. हिंदू धर्मात प्रत्येत प्रथा किंवा दागिन्यामागे एक भावनिक , आध्यात्मिक महत्व आहे. यामुळे मंगळसूत्र विवाहित महिलांसाठी महत्वाचे आहे. .Kanya Career Rashifal 2026: विदेश प्रवासाची संधी! गुरुच्या कृपेने कन्या राशीच्या करिअरला मिळेल नवे वळण .शकुन शास्त्रानुसार अनेक शुभ आणि अशुभ संकेत देतात. अनेक लोक शुभ चिन्हांकडे लक्ष देतात पण अशुभकडे दुर्लक्ष करतात. शकुन शास्त्रात मंगळसूत्र तुटण्याच्या घटनेला अशुभ मानले जाते. विवाहित महिलांचे प्रतिक असणारे मंगळसूत्र वारंवार तुटणे म्हणजे काय किंवा तुटल्यास काय करावे हे जाणून घेऊया. हिंदू धर्मात मंगळसूत्र हे विवाहित महिलांच्या पतीच्या जीवनाचे वाईट नजर आणि त्रासापासून रक्षण करते. हे सर्वात मोठे आणि महत्वाचे प्रतिक मानले जाते. अचानक मंगळसूत्र तुटणे म्हणजे पतीच्या जीवनात अशुभ घटना घडणे घडू शकते. .काय करावेमोती उचलावेजर अचानक मंगळसुत्र तुटल्यास त्याचे मोती उचलून घराच्या मंदिरात ठेवावे. मग ते दुरुस्त करावे. धार्मिक उपायमंगळसूत्र तुटल्यावर नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी माता तुळशीची पूजा करावी. तसेच नवऱ्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करावी. माता पार्वतीला अर्पणमंगळसुत्र पुन्हा तयार केल्यानंतर स्नान करुन माता पार्वतीला अर्पण करावे आणि त्यानंतर ते परिधान करावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.