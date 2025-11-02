तुळशीच्या लग्नानंतरच लग्नांचा शुभ मुहूर्त का सुरू होतो? जाणून घ्या कारण!

दिवाळी संपल्यानंतर देवउठणी किंवा कार्तिकी एकादशीपासून तुळशी विवाहाला सुरुवात होते. त्यानंतर इतर शुभकार्ये सुरू होतात. विशेष म्हणजे तुळशीच्या लग्नानंतर लग्नसमारंभांची खरी सुरुवात होते. पण तुम्हाला माहित आहे का, का नेमकं याच दिवशी लग्नांचा शुभ काळ सुरू होतो? चला जाणून घेऊया....तुळशीच्या विवाहानंतर लग्नाचे मुहूर्त ठरवले जातात, कारण हा दिवस 'चातुर्मास' संपल्याचा दिवस मानला जातो. या चातुर्मासात श्रावण, गणेशोत्सव, नवरात्र, पितृपक्ष या सर्व सणांमधून आपण विविध प्रकारे आशीर्वाद घेत असतो.श्रावण महिन्यात गणपती बाप्पाकडून कृपा मिळवतो, नवरात्रात देवीची शक्ती प्राप्त करतो, आणि पितृपक्षात पूर्वजांचे आभार मानून त्यांचे आशीर्वाद घेतो..या चातुर्मासात भगवान विष्णू योगनिद्रेत जातात आणि मग तो दिवस येतो, जेव्हा ते चातुर्मासानंतर जागे होतात. ह्याच दिवशी लोक तुळशीचे लग्न विष्णूसोबत करतात. या दिवसानंतर देव आपली कर्तव्ये पार पाडायला सज्ज होतो, म्हणजेच शुभ कार्यांची सुरुवात होते..आपणही उठल्यावर चांगल्या गोष्टींनी दिवसाची सुरुवात करतो, नाही का? मग देव उठल्यावर शुभ कार्य का करू नये? आणि लग्नापेक्षा अधिक शुभ कार्य दुसरं काय असू शकतं?पण हे केवळ धार्मिक कारण नाही. तर यामागे वैज्ञानिक कारणही आहे. आता नीट ऐका. नोव्हेंबर महिन्यात पावसाळा संपतो, हवामान सुखद होतं. शेतीची कामंही पूर्ण झालेली असतात. दिवाळीनंतर लोकांकडे वेळ आणि पैसा दोन्ही उपलब्ध असतात. त्यामुळे लग्नाची तयारी घाईत न करता नीट करता येते..हाच काळ शुभ का?ऋतू अनुकूल असतो, निसर्गही आनंदी असतो, सर्व आशीर्वाद प्राप्त झालेले असतात. म्हणूनच या काळाला लग्नासाठी अत्यंत शुभ मानले जाते. याशिवाय, या दिवसांत लग्नाचे शुभ मुहूर्तही सर्वाधिक असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.