Diwali 2025 : दिवाळीचा सण म्हणजे आनंदाची पर्वणी! 23 ऑक्टोबरला म्हणजे आज साजरा होणारा दिवाळी पाडवा हा सण प्रेम, आपुलकी आणि परंपरेचा संगम घेऊन आला आहे. या दिवशी बायको आपल्या नवऱ्याचे औक्षण करते आणि नवरा तिला प्रेमाने भेटवस्तू देतो. पण ही ओवाळणीची प्रथा कशी सुरू झाली? चला जाणून घेऊया या सणाचा आणि त्यामागील कथेचा रंजक प्रवास...दिवाळी पाडवा ज्याला बलिप्रतिपदा म्हणतात.. हा सण व्यापाऱ्यांसाठी नवीन वर्षाचा शुभारंभ मानला जातो. साडेतीन शुभ मुहूर्तांपैकी एक असलेला हा दिवस बळीराजाच्या दातृत्वाची आठवण करतो. बळीराजा, एक पराक्रमी आणि प्रजाप्रिय दैत्यराजा, आपल्या दानशूरपणासाठी प्रसिद्ध होता. त्याने तपश्चर्येने स्वर्ग जिंकला पण त्याचा गर्व हरण्यासाठी भगवान विष्णूंनी वामन अवतार घेतला..Dmart Sale : दिवाळीच्या गडबडीत हा मोठा सेल मिस कराल; इथे डीमार्ट पेक्षाही स्वस्त मिळतय सामान, सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.बटू रूपात त्यांनी बळीकडून तीन पावलांसाठी जमीन मागितली. दोन पावलांत त्रिभूवन व्यापून तिसरे पाऊल बळीच्या मस्तकावर ठेवत त्याला पाताळात पाठवले. पण त्याच्या भक्ती आणि दातृत्वामुळे हा दिवस बलिप्रतिपदा म्हणून साजरा होतो. "इडा पिडा टळो, बळीचे राज्य येवो" असा जयघोष आजही आपण करतो. या सणाला पती-पत्नीच्या नात्याला विशेष महत्त्व आहे..Diwali Safety : दिवाळीला WhatsApp Group वर चुकूनही पाठवा नका 'हे' 5 मेसेज; नाहीतर तुरुंग अन् कोर्टाच्या फेऱ्या मारण्यात निघून जाईल सण.कथेनुसार बळीचा पराक्रम पाहून लक्ष्मी माता प्रसन्न झाली आणि तिने भगवान विष्णूंचे औक्षण केले. विष्णूंनी तिला ऐश्वर्याचा आशीर्वाद दिला. हाच आदर्श घेऊन पाडव्याला बायको नवऱ्याचे औक्षण करते आणि नवरा तिला भेटवस्तू देऊन प्रेम व्यक्त करतो. ही प्रथा पती-पत्नीच्या परस्पर आदर आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. दिवाळी पाडवा केवळ सण नाही, तर नात्यांना बळ देणारा उत्सव आहे. यंदा हा सण प्रेम, विश्वास आणि आपुलकीने साजरा करा. बळीच्या दातृत्वासारखे मन मोठे ठेवा आणि प्रेमाने ओवाळली, भेट वस्तु देऊन नात्याला आणखी मजबूत बनवा.FAQsWhat is the significance of Diwali Padwa? / दिवाळी पाडव्याचे महत्त्व काय आहे?दिवाळी पाडवा हा बलीप्रतिपदा म्हणून साजरा केला जातो, ज्यामध्ये बळीराजाच्या दातृत्वाची आणि पती-पत्नीच्या प्रेमाची आठवण होते.Why do wives perform aarti for husbands on Diwali Padwa? / पाडव्याला बायको नवऱ्याचे औक्षण का करते?लक्ष्मी मातेने विष्णूंचे औक्षण केल्याच्या स्मरणार्थ ही प्रथा आहे, जी पती-पत्नीमधील आदर आणि प्रेम दर्शवते.What is the story behind Balipratipada? / बलीप्रतिपदेची कथा काय आहे?वामन अवतारात विष्णूंनी बळीराजाला पाताळात पाठवले, पण त्याच्या दातृत्वामुळे हा दिवस त्याच्या नावाने साजरा होतो.Why do husbands give gifts on Diwali Padwa? / पाडव्याला नवरा भेटवस्तू का देतो?विष्णूंनी लक्ष्मीला ऐश्वर्याचा आशीर्वाद दिल्याप्रमाणे, नवरा भेटवस्तू देऊन पत्नीला प्रेम आणि सन्मान देतो.How is Diwali Padwa celebrated? / दिवाळी पाडवा कसा साजरा केला जातो?या दिवशी औक्षण, भेटवस्तू देणे, नवीन कार्याचा प्रारंभ आणि बळीच्या नावाने जयघोष करून सण साजरा केला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.