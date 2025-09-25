Kanya Pujan in Navratri 2025 : कन्यापूजन अष्टमी किंवा नवमीलाच का केले जाते? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

नवरात्रीच्या अष्टमी आणि नवमीला कन्या पूजन कधी केले जाते.या दिवसाला विशेष महत्त्व का आहे. कन्यापूजन करण्याचे फायदे काय आहेत?.Why Kanya Pujan is done on Ashtami or Navami in Navratri: हिंदू धर्मात नवरात्री उत्सवाला खुप महत्व आहे. यंदा २२ सप्टेंबरपासून हा उत्सव सुरू झाला आहे. या काळात देवीच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजा केली जाते. अनेक घरांमध्ये अखंड दिवा लावला जातो तर काही घरांमध्ये देवीच्या मूर्तीची पूजा केली जाते. हा सण शक्तीच्या अभ्यासाचे आणि देवीच्या उपासनेचे प्रतीक आहे. नवरात्री नवव्या दिवशी संपते आणि त्यापूर्वी, आठव्या आणि नवव्या दिवशी कन्या पूजनाची विशेष परंपरा पाळली जाते. शास्त्रांमध्ये देखील कन्या पूजन अत्यंत शुभ आणि महत्त्वाचे म्हणून वर्णन केले आहे. पण कन्यापूजन अष्टमी किंवा नवमीलाच का केली जाते हे जाणून घेऊया. .कन्यापूजन का केले जाते?नवरात्रीच्या शेवटी केले जाणारे कन्या पूजन हे माता दुर्गेच्या नऊ रूपांच्या पूजेचे प्रतीक आहे. असं मानलं जातं की तरुण मुली या देवी शक्तीचे अवतार आहेत. म्हणून, त्यांना आदराने आमंत्रित केले जाते, जेवण दिले जाते आणि कपडे किंवा भेटवस्तू दिल्या जातात. असं मानलं जाते की मुलींची पूजा केल्याने माता दुर्गेची कृपा कायम राहते आणि जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते. कन्या पूजन फक्त आठव्या आणि नवव्या दिवशीच फलदायी मानले जाते..Navratri 2025 Dreams: नवरात्री दरम्यान दिसणारी 'ही' स्वप्ने तुमचे नशीब बदलू शकतात.कन्या पूजनाचे महत्त्वप्राचीन धार्मिक ग्रंथांमध्ये मुलींच्या पूजेचे महत्त्व सांगितले आहे. मार्कंडेय पुराणानुसार, अष्टमी महिन्याच्या आठव्या आणि नवव्या दिवशी मुलींची पूजा केल्याने पापांपासून सुटका होते आणि माता दुर्गा देवीचे आशीर्वाद मिळतात. देवी भागवत पुराणात असे म्हटले आहे की मुलींची देवीचे रूप म्हणून पूजा केल्याने मोक्ष आणि आध्यात्मिक प्रगती होते..कन्या पूजनाचे फायदेनवरात्रीत कन्यापूजन केल्याने घरात सुख, शांती आणि समृद्धी येते असा विश्वास आहे. माता प्रसन्न होऊन धन, संतती आणि मानसिक शांती प्रदान करते. या उपासनेमुळे वास्तुदोष आणि कौटुंबिक कलह देखील दूर होतात..कन्या पूजन करण्याची पद्धतनवरात्रीत 2 ते 10 वर्षे वयोगटातील नऊ मुलींना आमंत्रित करा आणि त्यांची पूजा करा. त्यांना नऊ देवींचे प्रतीक मानले जाते.सर्वांत आधी मुलींना आदराने आसनावर बसवा आणि त्यांचे पाय धुवावे. यानंतर कुंकू लावावे. त्यांना खास जेवण दिले जाते, ज्यामध्ये हलवा, पुरी, चणे आणि इतर सात्विक पदार्थांचा समावेश असावा.पूजेनंतर मुलींना भेट वस्तू द्याव्या. .Navaratri 2025 Zodiac Mantras: दुर्गा देवीचे 12 राशींसाठी खास मंत्र, वाचा एका क्लिकवर.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.