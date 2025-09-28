Navratra Bhondla: नवरात्रात भोंडला का खेळतात? हे त्यामागील कारण

महाराष्ट्रात सध्या मुली गरबा-दांडियासाठी खूप उत्सुक झाल्या आहेत असं म्हणतात, पण खरी गोष्ट गरबा-दांडियाची नाही, तर नवरात्रीत खेळल्या जाणाऱ्या भोंडल्याची आहे. पण भोंडळा म्हणजे काय? आणि त्यात हत्तीभोवती का फिरतात? याबद्दल जाणून घेऊया..भोंडला हा महाराष्ट्रातील नवरात्रात साजरा केला जाणारा एक पारंपारिक खेळ आहे. या खेळात हत्तीच्या प्रतिमेभोवती फेर धरून पारंपारिक गाणी गायली जातात. परंतु, तुम्हाला भोंडला कसा खेळला जातो हे माहित आहे का? नसेल तर पुढील माहिती वाचायला विसरू नका..Garba Meaning: नवरात्रीत खेळल्या जाणाऱ्या 'गरबा'चा अर्थ माहित आहे का? देवीशी असलेल्या या नात्याबद्दल जाणून घ्या.भोंडल्यात हत्तीला समृद्धीचे चिन्ह मानले जाते आणि त्याला देवीचे स्वरूपही मानले जाते. देवी लक्ष्मी नेहमी हत्तीच्या सोबत दिसते, त्यामुळे हत्ती आणि लक्ष्मीच्या या रूपाला गज लक्ष्मी म्हणतात. गजगौरी हे देवी पार्वतीचे रूप आहे. गजगौरी किंवा गज लक्ष्मी सोबत वाजत-गाजत फिरणे शुभ मानले जाते. भोंडळा हा स्त्रियांच्या सामर्थ्याचे प्रतीक असलेला सण आहे.भारतीय संस्कृतीत हत्तीला संपत्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते. भोंडल्याचा एक मनोरंजक भाग म्हणजे खीरपतीचा खेळ. या खेळात प्रत्येकजण आपल्या घरातील पदार्थ एका डब्यात ठेवतो आणि इतरांनी त्या पदार्थांची ओळख करायची असते..नवरात्रीत जसा गरबा-दांडिया खेळला जातो, तसाच महाराष्ट्रात नवरात्राच्या नऊ दिवसांत भोंडळा खेळला जातो. परंतु अलीकडच्या काळात भोंडला हळूहळू कमी होत चालला आहे..भोंडला कसा खेळला जातो?हत्तीला समृद्धीचे चिन्ह मानले जाते आणि तो प्रथम पाटावर कोरून त्याची पूजा केली जाते.यानंतर स्त्रिया भोंडल्याची मनमोहक गाणी गातात. या गाण्यांमध्ये सासरे, नवरा, पती, बहीणभाऊ आणि घराबाहेरील व्यक्ती यांच्याबद्दल गाणी असतात.यानंतर खीरपतीचा खेळ सुरू होतो. ज्या घरात भोंडला साजरा केला जातो, त्या घरात खीरपत बनवली जाते.किंवा एक ठरविक पदार्थ बाहेरून आणला जातो.प्रत्येक दिवशी वेगळ्या घरात हा खेळ होतो..Navratra and Overthinking Tips: मन गोंधळले असेल तर नवरात्रीचे ९ दिवस देतील नवा आधार! अशी करू शकता ओव्हरथिंकिंगवर मात.पूर्वीच्या काळात महिलांना एकमेकींशी ओळख निर्माण करता येत असे, त्यांना मोकळा वेळ मिळत असे आणि नवीन उत्साहाचा अनुभव घेता येत असे. आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे भोंडला आणि खीरपतीचे खेळ कमी प्रमाणात खेळले जात आहेत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.