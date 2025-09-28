संस्कृती

Navratra Bhondla: नवरात्रात भोंडला का खेळतात? हे त्यामागील कारण

Maharashtrians Navratri Culture: नवरात्रात भोंडला का खेळतात आणि यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे जाणून घ्या.
What is Bhondla 

What is Bhondla 

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

महाराष्ट्रात सध्या मुली गरबा-दांडियासाठी खूप उत्सुक झाल्या आहेत असं म्हणतात, पण खरी गोष्ट गरबा-दांडियाची नाही, तर नवरात्रीत खेळल्या जाणाऱ्या भोंडल्याची आहे. पण भोंडळा म्हणजे काय? आणि त्यात हत्तीभोवती का फिरतात? याबद्दल जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Navratri Festival
culture
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Puja
Navratri Culture
Navratri Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com