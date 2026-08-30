Vastu Tips: जुन्या कपड्यांनी फरशी पुसणे योग्य की अयोग्य? 'या' चुकीमुळे वाढू शकते आर्थिक टंचाई! वास्तूनुसार जाणून घ्या नियम...

Vastu Tips for Home Cleaning: घरातील सफाईसाठी जुन्या कपड्यांचा वापर करणे ही भारतीय घरांमध्ये अत्यंत सामान्य बाब आहे. जुने टी-शर्ट, टॉवेल, साडी किंवा बेडशीट फेकून देण्याऐवजी अनेक जण त्यांचा पोछा (फरशी पुसण्याचे कापड) म्हणून पुनर्वापर करतात. कपड्यांचा पुनर्वापर करण्याच्या दृष्टीने ही सवय योग्य वाटत असली, तरी वास्तूशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्रानुसार ही सवय अशुभ मानली जाते.वास्तूशास्त्रानुसार, आपण घरात सफाईसाठी ज्या वस्तू वापरतो, त्यांचा थेट परिणाम घरातील ऊर्जा, आर्थिक स्थिती आणि कौटुंबिक वातावरणावर पडत असतो..जुन्या कपड्यांनी पोछा लावल्यास काय होतात परिणाम?वैयक्तिक ऊर्जेचा (Personal Energy) ऱ्हास: व्यक्तीने दीर्घकाळ वापरलेल्या कपड्यांमध्ये त्या व्यक्तीचे तरंग आणि स्वतःची ऊर्जा सामावलेली असते. जेव्हा हेच कपडे घरातील नकारात्मकता, धूळ आणि घाण पुसण्यासाठी वापरले जातात, तेव्हा त्या व्यक्तीच्या ऊर्जेवर आणि आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.आर्थिक चणचण: वास्तू आणि पारंपारिक मान्यतेनुसार जुने, मळके आणि फाटलेले कपडे हे नकारात्मकतेचे प्रतीक मानले जातात. अशा कपड्यांनी घर पुसल्याने घरातील लक्ष्मीचा वास कमी होतो आणि विनाकारण होणारे खर्च वाढून आर्थिक अडचणी निर्माण होतात..Vastu shastra: धावणारा घोडा की हत्तीची मूर्ती? वास्तूनुसार घरात काय ठेवल्याने होईल जास्त फायदा! जाणून घ्या नियम... .कौटुंबिक तणाव आणि मानसिक भारीपणा: दररोज जुन्या कपड्यांचा पोछा वापरल्याने घरातील वातावरणात नकारात्मकता येते. यामुळे घरात सतत भांडणे, चिडचिड आणि सदस्यांमध्ये मानसिक तणाव वाढण्याची शक्यता असते.सकारात्मक ऊर्जेला अडथळा: रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी लावला जाणारा पोछा हा घरातील नकारात्मकता बाहेर काढून सकारात्मकता आणण्यासाठी असतो. पण, अशुभ वस्तूंचा वापर केल्यास या प्रक्रियेचा उलट परिणाम घरावर होतो..जुन्या कपड्यांचा योग्य वापर आणि विल्हेवाट कशी करावी?जर कपडे चांगल्या स्थितीत असतील: कपडे फाटलेले नसतील पण तुम्हाला बसत नसतील, तर त्यांचा पोछा बनवण्याऐवजी ते स्वच्छ धुऊन एखाद्या गरजू व्यक्तीला दान करा. वास्तूनुसार कपडे दान केल्याने पुण्य लाभते आणि ग्रहांचे दोष दूर होतात.जर कपडे खूप जुने किंवा फाटलेले असतील: अत्यंत जुन्या, फाटलेल्या कपड्यांचा घरातील कोणत्याही कामासाठी वापर न करता त्यांची योग्य प्रकारे घराबाहेर विल्हेवाट लावावी..Vastu shastra: घरात लाकडी देवघर ठेवताय? वास्तुनुसार जाणून घ्या देवघर ठेवण्याची योग्य दिशा,उंची अन् स्वच्छतेचे नियम! .वास्तूनुसार सफाई करताना 'या' गोष्टींची घ्या काळजीस्वच्छ मॉपचा वापर: घरातील फरशी पुसण्यासाठी बाजारात मिळणारे कॉटन मॉप (Microfiber Mop) किंवा खास फरशी पुसण्यासाठी आणलेले नवीन सुती कापडच वापरावे.मीठाचा वापर: आठवड्यातून किमान दोनदा पोछ्याच्या पाण्यात थोडे खडे मीठ (Rock Salt) घालावे. यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते.पोछा सुकवण्याची योग्य पद्धत: वापरून झाल्यावर पोछा नेहमी स्वच्छ धुऊन उन्हात सुकवावा. ओला किंवा खराब पोछा घरात एका कोपऱ्यात टाकून ठेवल्याने वास्तूदोष निर्माण होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.