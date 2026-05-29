Happy Life Tips : सुरुवातीला तुमच्यावर जीव ओवाळून टाकणारे लोक हळू हळू बोलणं का टाळू लागतात? नेमकं कुणाचं काय चुकतं जाणून घ्या

WHY PEOPLE DRIFT APART IN RELATIONSHIPS : सुरुवातीला आपल्यावर जीव ओवाळून टाकणारी माणस अचानक बदलतात तेव्हा मनाला खूप त्रास होतो. मानसशास्त्र आणि मानवी स्वभावाचा अभ्यास केला तर या बदलांमागे काही विशिष्ट कारणे असतात. नेमकं कुणाचं काय चुकतं आणि हे का घडतं हे आपण ४ वेगवेगळ्या मुद्द्यांद्वारे समजून घेऊया.१. मुखवटानव्या नात्याची सुरुवात ही एखाद्या रंगीत नाटकासारखी असते. सुरुवातीला प्रत्येक व्यक्ती नकळत स्वतःची सर्वोत्तम बाजू म्हणजेच एक सुंदर मुखवटा समोर ठेवून वावरत असते. या काळात तुमच्यावर होणारा प्रेमाचा आणि कौतुकाचा वर्षाव हा त्या मुखवट्याचा संमोहन काळ असतो. परंतु जसजसा वेळ निघून जातो, तसतसा हा अभिनय करणे कठीण होऊ लागते. जेव्हा रोजच्या जगण्यातील साधेपणा, उणिवा आणि वास्तव समोर येऊ लागते, तेव्हा त्या काल्पनिक प्रतिमेला तडे जातात. समोरच्या व्यक्तीला जेव्हा जाणीव होते की तुम्ही त्यांच्या कल्पनेतल्या सारखे परफेक्ट नाही आहात, तेव्हा ते स्वतःहून मागे हटू लागतात. इथे चूक कोणाचीच नसते तर सुरुवातीला उभ्या केलेल्याचमकदार प्रतिमेची असते..Chanakya Life Guide : लोक अचानकपणे तुम्हाला इज्जत देणं का बंद करतात? तुमचं कुठं चुकतं पाहा.२. ब्लॅक होलसुरुवातीला तुमच्यावर जीव ओवाळणारी व्यक्ती तुमच्या अगदी जवळ येते खरी, पण त्यानंतर संवादाचा पोत बदलतो. नकळतपणे जर तुम्ही प्रत्येक संवादात स्वतःच्याच आवडी-निवडी, स्वतःचेच दुःख किंवा सतत तक्रारींचा पाढा वाचू लागलात तर तुम्ही समोरच्या व्यक्तीसाठी भावनिक ऊर्जेचे ब्लॅक होल बनू लागता. समोरचा माणूस कितीही चांगला असला तरी सततची नकारात्मकता किंवा एकतर्फी संवाद त्याची मानसिक ऊर्जा शोषून घेतो. जेव्हा त्या व्यक्तीला जाणवू लागते की या नात्यात त्यांना स्वतःचे मत मांडायला जागाच उरलेली नाही, तेव्हा स्वतःचे मानसिक संतुलन आणि शांतता टिकवण्यासाठी ते हळूहळू तुमच्याशी बोलणे टाळू लागतात..Numerology : 'या' मुलांकाचे लोक नेहमी फक्त तुमचा फायदा उचलतात, पण तुमच्या संकट समयी मदत न करता पळ काढतात.३. अति उपलब्धतेचा शापमानवी मानसशास्त्राचा एक अत्यंत सुप्त पण क्रूर नियम आहे जी गोष्ट बाजारात भरमसाठ उपलब्ध असते, तिचे मूल्य कमालीचे घसरते. सुरुवातीला समोरच्याचे प्रेम पाहून आपण त्यांच्यासाठी स्वतःच्या मर्यादा विसरून जातो. त्यांच्या एका हाकेवर स्वतःची महत्त्वाची कामे सोडून धावणे, रात्री-अपरात्री त्यांच्या मेसेजेसना तत्परतेने उत्तरे देणे, यामुळे आपण त्यांच्यासाठी गृहीत धरले जातो. तुमची ही अति उपलब्धता समोरच्या व्यक्तीला सुखावते खरी, पण हळूहळू तुमच्याबद्दलचे त्यांचे कुतूहल आणि आदर कमी करते. माणसाला नेहमी ज्या गोष्टीसाठी थोडे कष्ट करावे लागतात, तिचीच किंमत जास्त वाटते. त्यामुळे स्वतःची किंमत न राखणे, ही इथे आपलीच एक मूक चूक ठरते..Sinhgad Palace History : सिंहगडावरचा भव्यदिव्य राजवाडा कोणी विकला? थक्क करणारा इतिहास अन् दुर्मिळ फोटो पाहा.४. गरज संपल्याने एक्झिटया जगाचा एक अत्यंत व्यावहारिक आणि तितकाच कटू नियम म्हणजे सोयीचे संबंध. अनेक लोक तुमच्या आयुष्यात एका विशिष्ट हेतूने किंवा भावनिक पोकळी भरून काढण्यासाठी येतात. जेव्हा ते एकटे असतात, अपयशी असतात किंवा त्यांना कोणाच्या तरी आधाराची गरज असते, तेव्हा ते तुमच्यावर अतोनात प्रेम करतात. पण जसा त्यांचा तो कठीण काळ निघून जातो, त्यांच्या आयुष्यात नवीन यश, नवीन मित्र किंवा नवीन आकर्षणे येतात, तसा त्यांचा प्रायोरिटी बदलतो. तुमची गरज संपली की, ते भांडण न करता अतिशय शांतपणे नात्यातून एक्झिट घेतात. अशा वेळी चूक आपली नसते, तर आपण चुकीच्या माणसावर चुकीच्या वेळी केलेली विश्वासाची गुंतवणूक कारणीभूत ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.