संस्कृती

रविवार अन् मंगळवारी मातीची भांडी का खरेदी करू नये? जाणून घ्या

Why Should You Avoid Buying Clay Pots on Sunday : नवीन मातीचं भांडं खरेदी करताना काही पारंपरिक समजुती आणि वास्तूशास्त्रातील नियम पाळले जातात. वास्तूशास्त्रानुसार, रविवार आणि मंगळवारी मातीची भांडी खरेदी करणे टाळावे, असे सांगितले जाते.
Why Should You Avoid Buying Clay Pots on Sunday

Why Should You Avoid Buying Clay Pots on Sunday

esakal

Shubham Banubakode
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आजही अनेकजण मातीच्या भांड्यात स्वयंपाक करणे किंवा माठातील थंडगार पाणी पिणे पसंत करतात. मातीच्या भांड्यांमुळे पाण्याची चव नैसर्गिक राहते आणि ते आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जाते. मात्र, नवीन मातीचं भांडं खरेदी करताना काही पारंपरिक समजुती आणि वास्तूशास्त्रातील नियम पाळले जातात.

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