रविवार अन् मंगळवारी मातीची भांडी का खरेदी करू नये? जाणून घ्या

आजही अनेकजण मातीच्या भांड्यात स्वयंपाक करणे किंवा माठातील थंडगार पाणी पिणे पसंत करतात. मातीच्या भांड्यांमुळे पाण्याची चव नैसर्गिक राहते आणि ते आरोग्यासाठीही फायदेशीर मानले जाते. मात्र, नवीन मातीचं भांडं खरेदी करताना काही पारंपरिक समजुती आणि वास्तूशास्त्रातील नियम पाळले जातात..वास्तूशास्त्रानुसार, रविवार आणि मंगळवारी मातीची भांडी खरेदी करणे टाळावे, असे सांगितले जाते. मंगळ हा पृथ्वी तत्त्वाशी संबंधित ग्रह मानला जात असल्याने या दिवशी मातीची भांडी घरी आणणे शुभ मानले जात नाही. काही पारंपरिक मान्यतांमध्ये शनिवारीही मातीची भांडी खरेदी न करण्याचा सल्ला दिला जातो..Vastu Tips : घरात खूप रखरख वाटते? 'या' 5 बिनकामाच्या वस्तू हिरावू शकतात तुमची शांती; खेचतात नकारात्मकता, कुटुंबात सतत वाद.याशिवाय, सूर्यास्तानंतर मातीची भांडी खरेदी करू नयेत, अशीही मान्यता आहे. शक्यतो दिवसा, उजेडातच भांडी खरेदी करावीत. जुना माठ फुटला असेल किंवा नवीन भांड्याची गरज असेल, तरी योग्य वेळ निवडूनच खरेदी करणे चांगले मानले जाते..भांडे निवडताना फक्त वास्तूचा विचार करून चालत नाही, तर आरोग्याचाही विचार महत्त्वाचा आहे. बाजारात अनेक मातीची भांडी आकर्षक रंग किंवा चमकदार वार्निश लावून विकली जातात. अशा भांड्यांमध्ये वापरलेले रासायनिक रंग किंवा कोटिंग पाण्यात मिसळण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशी भांडी टाळून नैसर्गिक मातीपासून तयार केलेली भांडी निवडणे अधिक सुरक्षित ठरते..Vastu Tips : घरात चुकूनही ठेऊ नका 'या' 5 काळ्या वस्तू! नाहीतर येईल अलक्ष्मी; पैसा टिकणारच नाही, सतत भांडण-वाद, कर्जात होईल वाढ.खरेदी करण्यापूर्वी भांड्याची नीट तपासणी करणेही तितकेच आवश्यक आहे. भांड्यावर हलकेच टिचकी मारल्यावर जर स्वच्छ आणि खणखणीत आवाज आला, तर ते व्यवस्थित भाजलेले असल्याचे समजते. तसेच भांड्यात पाणी भरून ते कुठून गळत नाही ना, याची खात्री करूनच ते घरी आणावे.टीप: वरील माहिती ही वास्तूशास्त्रातील पारंपरिक समजुती आणि लोकमान्यतांवर आधारित आहे. सकाळ समुह याची पुष्टी करत नाही, अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संर्पक साधावा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.