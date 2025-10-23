संस्कृती

Bhaubeej Story: यम-यमुनेची कथा सांगते भाऊबीजेचं खरं महत्त्व! जाणून घ्या भाऊबीज साजरी करण्याचं कारण

Bhaubeej Mythological Sotry: यम-यमुनेच्या कथेतून भाऊबीज सणाचा खरीखुरी महत्त्व आणि भावंडांच्या नात्याचा संदेश उलगडतो.
Bhuabeej Mythological Story

Bhuabeej Mythological Story

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Mythological Story About Bhaubeej: आज भाऊबीज; दिवाळीतील सर्वात शेवटचा सण आणि बहिण-भावाच्या निरागस नात्याचा उत्सव साजरा करणारा दिवस. या दिवशी बहिण भावाचे औक्षण करते. तसेच बहिण-भाऊ दोघेही एकमेकामांच्या सुख-समृद्धी आणि दीर्घायुष्याची प्रार्थना करतात. गोडा-धोडाचे, पंचपक्वान्नाचे जेवण बनवले जाते. मात्र आपण भाऊबीज का साजरी करतो तुम्हाला माहित आहे का? यामागे एक पौराणिक कथा आहे. ज्यामुळे भाऊबीजेला यमद्वितीयाही म्हणतात.

Loading content, please wait...
culture
Diwali
Bhau Beej

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com