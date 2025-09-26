Dussare 2025: 'चांगल्याचा वाईटावर विजय होतो'! वाचा दसऱ्यावर आधारित दोन पौराणिक कथा

दसरा हा सण वाईटावर चांगल्याचा विजय दर्शवतो.दोन पौराणिक कथांमुळे दसरा सणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.ज्यामुळे भक्तगण विजयादशमीला मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात..Dussehra 2025 mythological stories Ramayana: नवरात्रीच्या दहाव्या दिवशी दसरा साजरा केला जातो. यंदा २ ऑक्टोबरला हा सण साजरा केला जाणार आहे. दसऱ्याला केवळ माता दुर्गा देवीची पूजा केली जात नाही तर या सणात भगवान रामाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून भक्त दसरा किंवा विजयादशमी साजरी करतात. भगवान रामाने अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या दहाव्या दिवशी रावणाचा वध केला. म्हणूनच अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या दहाव्या दिवशी दसरा साजरा केला जातो. दसऱ्यालाच देवी दुर्गेने महिषासुराचा वध केला होता. दसऱ्याच्या दोन पौराणिक कथा कोणत्या आहेत हे जाणून घेऊया..श्रीरामही गोष्ट त्रेता युगातली आहे जेव्हा श्री रामाची पत्नी, देवी सीता हिचे लंकेचा राजा रावणाने वर्षांच्या अपहरण केले होते. त्यानंतर भगवान रामाने हनुमानजींना सीतेला शोधण्यास सांगितले. अनेकांनी रावणाला आदरपूर्वक सीतेला श्री रामांकडे परत करण्याचा आणि माफी मागण्याचा सल्ला दिला, परंतु रावणाने आपल्या कृत्यांचा पश्चात्ताप केला नाही किंवा आपला अहंकार कमी केला नाही. शेवटी, प्रतिष्ठेचे मूर्त स्वरूप असलेल्या श्री रामांनी युद्धाची घोषणा केली. युद्ध जिंकण्यासाठी, म्हणजेच वाईटाचा अंत करण्यासाठी, भगवान श्री रामांनी आश्विन शुक्ल प्रतिपदेपासून नवमीपर्यंत शक्तीची पूजा केली. माता दुर्गेच्या आशीर्वादाने, त्यांनी आश्विन शुक्ल दशमीला वाईटाचे प्रतीक बनलेल्या रावणाचा वध केला. अशा प्रकारे, वाईटावर चांगल्याचा विजय झाला आणि हा सण दसरा किंवा विजयादशमी म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. .Navratri 2025 Fast Recipe: उपवासाचे सँडविच कधी ट्राय केलय? नवरात्रीच्या उपवासामध्ये नक्की बनवा, सोपी आहे रेसिपी.महिषासुरमहिषासुर नावाच्या राक्षसाने कठोर तपश्चर्या केली आणि त्याला भगवान ब्रह्मदेवाकडून वरदान मिळाले की कोणताही मनुष्य किंवा प्राणी त्याला मारू शकत नाही. हे वरदान मिळाल्यानंतर, महिषासुराने स्वतःला अमर मानले, असा विश्वास होता की कोणत्याही स्त्रीमध्ये त्याचा नाश करण्याची शक्ती नाही. महिषासुराने तिन्ही लोकात अत्याचार करण्यास सुरुवात केली आणि देवांपासून स्वर्गही बळकाऊन घेतला. यानंतर निराश होऊन देवतांनी ब्रह्मा, विष्णू आणि शिव यांना महिषासुरापासून त्यांचे रक्षण करण्याची विनंती केली. त्यानंतर देवी दुर्गेची निर्मिती झाली, जिने आश्विन शुक्ल पक्षाच्या पहिल्या दिवसापासून नवव्या दिवसाच्या नवव्या दिवसापर्यंत नऊ दिवस महिषासुराशी भयंकर युद्ध केले, दहाव्या दिवशी महिषासुराचा वध केला. अशा प्रकारे वाईटाचा अंत झाला. देवीच्या कृपेने, स्वर्गातून पृथ्वीवर शांती निर्माण झाली. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.