सासर आणि माहेरचं भाग्य बदलतात 'या' जन्मतारखेवर जन्मलेल्या मुली ! साक्षात असतात अन्नपूर्णा

Marathi Numerology : अंकशास्त्र ही ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच भविष्य जाणून घेण्याची शाखाआहे . अंकशास्त्रात प्रत्येक अंकाला विशेष महत्त्व आहे. आज जाणून घेऊया एका अशा मूलांकाविषयी जयवंत जन्मलेल्या मुलींना अन्नपूर्णेचा अवतार मानलं जातं. त्यांच्यामुळे घरात अन्न आणि धन दौलतीची कमी निर्माण होत नाही..हा मूलांक आहे 3. ज्या मुलींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 3,12,21 आणि 30 तारखेला झालेला असतो त्यांचा मूलांक 3 असतो. या मुलींवर गुरु ग्रहाची विशेष कृपा असते. .असं मानलं जात की या मूलांकाच्या मुली ज्या घरात लग्न करून जातात तिथे सुख, शांती आणि समृद्धी निर्माण करतात. यांच्यावर लक्ष्मी आणि अन्नपूर्णा देवीची कृपा असते. गुरु ग्रहाच्या प्रभावामुळे यांच्यात आत्मविश्वास, सकारात्मकता आणि दयाळूपणा असतो. यांचे विचार खूप उच्च असतात. .यांच्या जन्मापासूनच माहेरची भरभराट होते. घरात संपत्ती आणि समृद्धी येते. अर्थी परिस्थिती सुधारणा होते. अगदी सासरीही त्या लग्न करून गेल्यावर शुभ घटना घडतात आणि संपत्तीत वाढ होते. .या मुली ज्या घरात राहतात तिथे गरिबी येत नाही. या मुली कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि घरकाम अत्यंत उत्तमरीत्या सांभाळतात. अनावश्यक खर्च करत नाही. बचत करण्याकडे त्यांचा कल असतो. यांच्या हाताला चव असते. यांच्या घरात कधीही अन्नधान्याची कमी भासत नाही. .या मुली स्वावलंबी असतात. करिअरमध्ये उच्च स्थान कमावतात. अध्यात्माकडे यांचा विशेष ओढा असतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.