सासूशी अजिबात पटवून घेत नाही 'या' मूलांकाच्या सुना; घरात वाद आणि मतभेद !

Numerology In Marathi : ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे अंकशास्त्रही भविष्य जाणून घेण्याची शाखा आहे. याशिवाय अंकशास्त्र व्यक्तीचं भविष्य, व्यक्तिमत्त्व, स्वभाव जाणून घेण्यात मदत करतात. आज जाणून घेऊया अशा मूलांकाच्या मुलींविषयी ज्यांचं त्याच्या सासूशी अजिबात पटत नाही. .प्रत्येक जन्मतारखेनुसार एक मूलांक ठरतो. उदाहरणार्थ तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 1,10,19,28 तारखेला झाला असेल तर तुमचा मूलांक 1 आहे. तुमच्या मूलांकानुसार तुमचा मूळ स्वभाव असतो. सासूशी पटवून न घेणाऱ्या सुना कोणत्या मूलांकाच्या असतात जाणून घेऊया. .जर तुमचा मूलांक 9 असेल म्हणजेच तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 9,18 आणि 27 तारखेला झाला असेल तर तुमचा मूलांक 9 आहे. मूलांक 9 चा स्वामी मंगळ आहे. मंगळ ग्रह ऊर्जा, साहस आणि आत्मविश्वासचं प्रतीक आहे. .कसा असतो स्वभाव ?या राशीच्या मुलींना दिखाऊपणा आवडत नाही. जे काही आहे ते त्या मनापासून करतात. त्यांना कोणाकडेही कोणतीही गोष्ट मागायला आवडत नाही पण ते इतरांसाठी पैसे मनापासून खर्च करतात. त्यांचं त्यांच्या भावंडांवर विशेष प्रेम असतं. त्यांची मदत करणं त्यांना आवडतं. नातेसंबंध जपतात. पण स्वभाव अतिशय स्पष्टवक्ता आणि तापट असतो. खोटे बोलणे यांना सहन होत नाही. .शिक्षण आणि करिअर या मूलांकाच्या मुली अतिशय बुद्धिमान असतात. अभ्यासाकडे विशेष लक्ष देतात. एखादी गोष्ट चटकन आत्मसात करण्याकडे त्यांचा कल असतो. हे लोक राजकारण, समाजसेवा, मेडिकल, वकिली, पत्रकारिता आणि अभिनय या क्षेत्रात चांगलं नाव कमावतात. .वैवाहिक आयुष्य या मुली 24 ते 27 या वयात लग्न करतात. त्या मुलांच्या शिक्षणाकडे अधिक लक्ष देतात. जोडीदाराची साथ देतात, त्याचा आदर करतात. पण तितक्याच स्वाभिमानी असल्यामुळे अपमान सहन करत नाहीत. नवऱ्याला प्रत्येक गोष्टीत मदत करतात. .नकारात्मक गोष्टी या मूलांकाच्या मुलींना कोणासमोरही झुकणे आवडत नाहीत त्यामुळे बऱ्याचदा घरी सासूबरोबर यांचे खटके उडतात. त्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या व्यक्तीला त्या कधीच खपवून घेत नाहीत. पैशाच्या व्यवहारात काटेकोर असल्यामुळे घरखर्चावरूनही त्यांचे खटके उडू शकतात. बऱ्याचदा घरातील वर्चस्वावरून इतर स्त्रियांशी यांचे खटके उडू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.