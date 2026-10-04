Horoscope 2027: २०२७ ठरणार खास! नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकतात मोठ्या संधी; ‘या’ ३ राशींचं नशीब चमकणार म्हणे

Horoscope 2027: नवीन वर्ष सुरू होण्याआधीच पुढचं वर्ष आपल्यासाठी कसं असेल, याची उत्सुकता असते. नोकरी, व्यवसाय, पैसा आणि घरच्या गोष्टी कशा राहतील, याचा विचार अनेकजण करत असतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, २०२७ हे वर्ष काही राशींसाठी चांगलं ठरू शकतं. ग्रहांच्या हालचालींमुळे नोकरी आणि व्यवसायात नवीन संधी मिळू शकतात, तर पैशांच्या बाबतीतही परिस्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. यामध्ये सिंह, धनु आणि मीन या तीन राशींचा समावेश आहे..सिंह राससिंह राशीच्या लोकांसाठी २०२७ हे वर्ष कामाच्या बाबतीत चांगलं जाऊ शकतं. नोकरीत असाल तर नवीन जबाबदारी मिळू शकते किंवा प्रमोशनची संधी येऊ शकते. व्यवसाय करणाऱ्यांनाही काम वाढवण्याची संधी मिळू शकते. पैशांच्या बाबतीतही परिस्थिती सुधारू शकते. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळू शकतात. बऱ्याच दिवसांपासून एखादं काम अडून राहिलं असेल, तर ते पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वर्षभरात आत्मविश्वासही वाढू शकतो..धनु रासधनु राशीच्या लोकांसाठी २०२७ मध्ये नोकरी आणि व्यवसायात काही नवीन संधी येऊ शकतात. नोकरी किंवा व्यवसायाच्या कामासाठी परदेशात जाण्याची संधी मिळू शकते. व्यवसाय वाढवायचा विचार असेल, तर त्यासाठीही चांगली वेळ मिळू शकते.पैशांच्या बाबतीत जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. घर किंवा नवीन वाहन घेण्याचा विचार असेल तर तोही पुढे जाऊ शकतो. कामाच्या निमित्ताने नवीन लोकांशी ओळख होईल आणि त्याचा पुढे फायदा होऊ शकतो..Horoscope: नवा महिना, नवी सुरुवात! ऑक्टोबरमध्ये नोकरी, व्यवसाय अन् पैशांच्या बाबतीत मिळू शकते गुड न्यूज; ‘या’ ३ राशींना फायदा होणार म्हणे.मीन रासमीन राशीच्या लोकांसाठी २०२७ हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या चांगलं ठरू शकतं. कामाचा ताण काही प्रमाणात कमी होईल आणि कामं आधीपेक्षा व्यवस्थित करता येतील. पैशांची आवक हळूहळू वाढू शकते. जुनी गुंतवणूक किंवा मालमत्तेतून फायदा होण्याची शक्यता आहे. क्रिएटिव्ह किंवा अध्यात्मिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकतात. त्यामुळे वर्षाच्या शेवटी आर्थिक आणि कामाच्या बाबतीत समाधान मिळू शकतं..कुंभ राशीलाही मिळू शकतो दिलासायाशिवाय २०२७ मध्ये शनीच्या राशीबदलाचाही मोठा परिणाम होऊ शकतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. ३ जून २०२७ रोजी शनी मेष राशीत प्रवेश करणार असल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे कुंभ राशीच्या लोकांची साडेसाती संपण्याची शक्यता आहे. यामुळे नोकरी, पैसा आणि रोजच्या आयुष्यातील काही अडचणी कमी होऊ शकतात, अशी ज्योतिषीय मान्यता आहे.डिस्क्लेमर - ही फक्त सामान्य माहिती आहे. सकाळ समूह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.