Yogini Ekadashi 2026: आषाढ महिन्यातील पहिली एकादशी ! जाणून घ्या अचूक तारीख आणि व्रताचे नियम

एकादशी तिथीला भगवान विष्णूंच्या आराधनेसाठी पवित्र मानले जाते. आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणारी योगिनी एकादशी यंदा अत्यंत पुण्यदायी मानली जात आहे. मात्र, यंदा एकादशी तिथी १० जुलै आणि ११ जुलै अशा दोन्ही दिवशी येत असल्यामुळे व्रत नक्की कोणत्या दिवशी ठेवावे, याबाबत भाविकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. पंचांग आणि शास्त्रातील नियमांनुसार जाणून घेऊया याचे अचूक उत्तर..एकादशी तिथी आणि शुभ मुहूर्तवैदिक पंचांगानुसार, आषाढ कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथी १० जुलै २०२६, शुक्रवार रोजी सकाळी ०८:१० वाजता सुरू होणार आहे. ही तिथी दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ११ जुलै २०२६, शनिवार रोजी सकाळी ०५:२३ वाजेपर्यंत असेल, त्यानंतर द्वादशी तिथी सुरू होईल.यंदा एक विशेष ज्योतिषीय योग बनत आहे, ज्याला शास्त्रामध्ये 'एकादशी क्षय' म्हटले गेले आहे. दोन्ही दिवशी सूर्योदयाच्या वेळी एकादशी तिथी पूर्णपणे नसेल. शास्त्रानुसार अशा स्थितीत पहिल्या दिवशी व्रत करणे श्रेष्ठ मानले जाते. या नियमानुसार गृहस्थ जीवन जगणाऱ्या भाविकांसाठी १० जुलै २०२६, शुक्रवार रोजी योगिनी एकादशीचे व्रत करणे शास्त्रसंमत राहील. तर दुसरीकडे, वैष्णव संप्रदायाच्या परंपरेचे पालन करणारे भक्त ११ जुलै २०२६, शनिवार रोजी हे व्रत करू शकतात..Nirjala Ekadashi 2026: 24 एकादशींच्या पुण्याइतकं फळ देणारी निर्जला एकादशी; जाणून घ्या तारीख, महत्त्व आणि व्रताचे नियम.पूजा विधी आणि नियमयोगिनी एकादशीच्या व्रताचे नियम आदल्या दिवशी म्हणजेच दशमी तिथीपासूनच सुरू होतात.दशमीचे नियम: दशमीच्या दिवशी केवळ सात्विक अन्न खावे. मूंग, मसूर, गहू, ज्वारी आणि वांगी खाणे टाळावे. तामसिक अन्नापासून दूर राहावे.एकादशीची पूजा: एकादशीच्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठून स्नान करावे आणि स्वच्छ वस्त्र घालावे. भगवान विष्णूंचे स्मरण करत व्रताचा संकल्प करावा.पूजा साहित्य: विष्णूंच्या मूर्ती किंवा प्रतिमेची पूजा करावी. त्यांना तुळशीची पाने, पिवळी फुले, धूप, दीप आणि नैवेद्य अर्पण करावा.मंत्र पठण: विष्णू मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' चा जप किंवा विष्णू सहस्रनामाचे पठण करावे.पारण: द्वादशी तिथीला विधीपूर्वक पारण करून उपवास सोडावा..व्रत करताना कोणत्या गोष्टी पाळायच्या ?तुळशीची पाने तोडू नका: एकादशी आणि द्वादशी अशा दोन्ही दिवशी तुळशीची पाने तोडणे वर्जित मानले जाते. त्यामुळे पूजेसाठी लागणारी तुळशीची पाने एक दिवस आधीच (दशमीला) तोडून ठेवावीत.भाताचे सहन वर्ज्य: एकादशीच्या दिवशी भात (तांदूळ) खाणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे. व्रत करणाऱ्या व्यक्तीसोबतच कुटुंबातील इतर सदस्यांनीही या दिवशी भात खाणे टाळावे.तुळशीला पाणी घालू नका: या दिवशी तुळशी माता भगवान विष्णूंसाठी निर्जला उपवास करते, असे मानले जाते. त्यामुळे एकादशीला तुळशीच्या रोपट्याला पाणी घालू नये, केवळ तिची पूजा करावी..आर्थिक समृद्धीसाठी करा 'हे' विशेष उपाय१. विष्णू सहस्रनाम पठण: एकादशीला माता लक्ष्मी आणि भगवान विष्णूंची एकत्र पूजा करून विष्णू सहस्रनामाचे पठण केल्यास धनलाभाचे योग बनतात. देवाला पिवळी मिठाई किंवा पिवळी फळे अर्पण करावीत.२. अन्न आणि वस्त्र दान: या दिवशी गरजू किंवा गरीब व्यक्तीला अन्न आणि धन दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. पिवळ्या रंगाच्या कपड्यांचे दान केल्यास जीवनातील सर्व अडचणी दूर होतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे..July 2026 Calendar: आषाढी एकादशी, जगन्नाथ यात्रा ते गुरु पौर्णिमा; जाणून घ्या जुलै महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.