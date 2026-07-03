संस्कृती

Yogini Ekadashi 2026: आषाढ महिन्यातील पहिली एकादशी ! जाणून घ्या अचूक तारीख आणि व्रताचे नियम

Yogini Ekadashi Date Confusion: १० की ११ जुलै ? तिथीच्या गोंधळामुळे संभ्रम; जाणून घ्या योगिनी एकादशी विषयी सविस्तर माहिती
Yogini Ekadashi 2026 Right Date

Yogini Ekadashi 2026 Right Date

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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एकादशी तिथीला भगवान विष्णूंच्या आराधनेसाठी पवित्र मानले जाते. आषाढ महिन्याच्या कृष्ण पक्षात येणारी योगिनी एकादशी यंदा अत्यंत पुण्यदायी मानली जात आहे. मात्र, यंदा एकादशी तिथी १० जुलै आणि ११ जुलै अशा दोन्ही दिवशी येत असल्यामुळे व्रत नक्की कोणत्या दिवशी ठेवावे, याबाबत भाविकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे. पंचांग आणि शास्त्रातील नियमांनुसार जाणून घेऊया याचे अचूक उत्तर.

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