Zodiac Signs Who Stay Happy Despite Life's Struggles: प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधी ना कधी कठीण प्रसंग येतात. अनेकदा मनासारख्या गोष्टी घडत नाहीत, मेहनत करूनही अपेक्षित यश मिळत नाही. अशा वेळी काही लोक निराश होतात, तर काही जण परिस्थितीशी दोन हात करत पुढे जातात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, वृषभ, धनु, मकर आणि कुंभ या राशींचे लोक कितीही अडचणी आल्या तरी चेहऱ्यावर हसू ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. मनात कितीही दुःख असलं तरी ते इतरांसमोर सहज व्यक्त करत नाहीत. चला तर मग, या राशींच्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो ते जाणून घेऊया..वृषभ राशीवृषभ राशीचे लोक स्वभावाने शांत आणि संयमी असतात, असं मानलं जातं. आयुष्यात कितीही अडचणी आल्या तरी ते लगेच हार मानत नाहीत. कठीण परिस्थितीतही शांत राहून मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतात. मनासारखं घडलं नाही तरी ते स्वतःला सावरतात आणि पुन्हा नव्याने सुरुवात करतात..1 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! आजचा दिवस ‘या’ राशींसाठी ठरणार भाग्याचा.धनु राशीधनु राशीचे लोक नेहमी सकारात्मक विचार करण्याचा प्रयत्न करतात. एखाद्या कामात अपयश आलं तरी ते फार काळ निराश राहत नाहीत. झालेल्या चुका स्वीकारून त्यातून शिकतात आणि पुन्हा नव्या उत्साहाने कामाला लागतात. त्यामुळे संकटाच्या काळातही त्यांच्या चेहऱ्यावर हसू दिसतं..मकर राशीमकर राशीच्या लोकांना आयुष्यात अनेकदा संघर्ष करावा लागतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. मात्र, ते सहज हार मानत नाहीत. स्वतःच्या अडचणी इतरांना सांगण्यापेक्षा त्या स्वतःच सोडवण्यावर त्यांचा भर असतो. मनात कितीही चिंता असली तरी चेहऱ्यावर ती दिसू न देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो..Numerology: आई-वडील आणि मुलांचा मूलांक एकच असेल, तर नात्यावर काय परिणाम होतो? पाहा अंकशास्त्राचा अंदाज... .कुंभ राशीकुंभ राशीचे लोक नशिबापेक्षा स्वतःच्या मेहनतीवर जास्त विश्वास ठेवतात, असं मानलं जातं. परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी ते स्वतःला सावरण्याचा प्रयत्न करतात. मनात अनेक गोष्टी सुरू असल्या तरी इतरांसमोर आनंदी राहतात. अडचणींना घाबरण्याऐवजी त्यातून मार्ग काढण्यावर त्यांचा भर असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.