अमिताभ चाहत्यांना म्हणाले, 'माझ्या जलसा बंगल्या बाहेर येऊ नका'

मुंबई Bollywood News : सध्या जगभरात कोरोना व्हायरसची दहशत आहे. सरकारने देशात शाळा, कॉलेज बंद केली आहे. गर्दी होईल, असे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले असून, नागरिकांनाही गर्दीच्या ठिकाणी न जाण्याची विनंती करण्यात आली आहे. कोरोना व्हायरसचा फटका बॉलिवूडलाही मोठ्या प्रमाणात बसलाय. अनेक सिनेमा, सिरिअल्सची शुटिंग बंद करण्यात आली आहेत. देशाबाहेर होणारी शुटिंगही बंद करण्यात आली आहेत.

T 3470 - To all Ef and well wishers an earnest request !PLEASE DO NOT COME TO JALSA GATE TODAY .. SUNDAY MEET am not going to come !

Take PRECAUTIONS .. be safe

Sunday का दर्शन Jalsa पे cancel है , कृपया कोई वहाँ जमा ना हों आज श्याम को ।

सुरक्षित रहेंpic.twitter.com/USm4kZBEYo

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 15, 2020