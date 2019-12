जामियातील आंदोलनप्रकरणी 10 जणांना अटक, पण विद्यार्थी नाही

नवी दिल्ली - नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून जामिया मिलिया विद्यापीठाबाहेर झालेल्या हिंसाचारप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी आज (मंगळवार) दहा जणांना अटक केली. पण, अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याचा समावेश नाही.

जामिया मिलिया विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर त्याला हिंसाचाराचे गालबोट लागले होते. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. या वेळी झालेल्या धुमश्‍चक्रीत पोलिसांनी कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. दिल्ली पोलिसांच्या गुंडगिरीविरोधात सोमवारी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते.

Delhi Police: 10 people with criminal backgrounds arrested, in connection with Dec 15 Jamia Millia Islamia incident. No student has been arrested. pic.twitter.com/8ympdPOU5r

— ANI (@ANI) December 17, 2019