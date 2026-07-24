देश

LPG Gas: 15 ऑगस्टपासून 10 किलोचा सिलिंडर मिळणार; सरकारी तेल कंपनीचा मोठा निर्णय

BPCL Announces Smaller Gas Cylinder for Consumers in 100 Cities: BPCL ने जूनच्या तिमाहीत कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी नवीन स्रोतांवर विशेष भर दिला आहे. कंपनीने आपल्या एकूण खरेदीपैकी ३८ टक्के कच्चे तेल एकट्या रशियाकडून खरेदी केले आहे.
10 Kg LPG Cylinder

10 Kg LPG Cylinder

esakal

संतोष कानडे
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BPCL LPG Cylinder: देशातील २४ राज्यांमधील १०० शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी तेल कंपनीने या शहरांमध्ये १० किलो वजनाचा एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.

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