Chhattisgarh Accident: भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील 10 ठार; नशीब बलवत्तर म्हणून वाचली चिमुकली

By

छत्तीसगडमधील धमतरी राष्ट्रीय महामार्ग ३० वर बुधवारी रात्री भीषण अपघात झाला. बोलेरो आणि ट्रकची भीषण धडक झाली. हा अपघात एवढा भीषण होता की १० जणांचा जागीच मृत्यू झाला. नशीब बलवत्तर म्हणून चिमुकली वाचली. (10 killed and one child seriously injured Chhattisgarh Accident )

रात्री प्रवास करणाऱ्या बोलेरो गाडीतील प्रवाशांवर काळाने घाला घातला. भरधाव वेगानं येणाऱ्या ट्रकने बोलेरो वाहनाला धडक दिली आणि एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं. हा अपघात एवढा भीषण होता की, एकाच कुटुंबातील 10 जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

भरधाव ट्रक बोलेरो गाडीवर जोरात आदळला. त्यामुळे हा अपघात झाला. बोलेरो गाडी तर पूर्णपणे चक्काचूर झाली. या अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. बोलेरो गाडी कापून मृतदेह बाहेर काढण्याची वेळ आली.

या दुर्घटनेत एका चिमुकलीचा जीव वाचला आहे. ती जखमी असल्याने रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. या अपघाताची माहिती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी दिली.

पुरूर पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अरुण कुमार साहू यांनी सांगितले की, बुधवारी ११ जण बोलेरोमधून सोराम-भाटगाव येथून एका लग्न समारंभासाठी मरकटोला गावात गेले होते. तेथून रात्री घरी परत येत असतांना त्याच्यावर काळाने घाला घातला.

केशव साहू हे बोलेरा चालवत होते. धमतरी-कांकेर राष्ट्रीय महामार्गावर जगत्रापूर्वी तीन किलोमीटर अंतरावर कांकेरकडून भरधाव वेगाने येणारा ट्रक आणि बोलेरा यांची समोरासमोर धडक झाली.