उत्तर प्रदेश : नाव उलटून १० जण बुडाले, दोन जणांचा मृत्यू

बाराबंकी : उत्तर प्रदेशातील (Uttar Pradesh) बाराबंकी जिल्ह्यातील गोमती नदीमध्ये (Gomati River) नाव बुडाल्याची मोठी दुर्घटना घडली आहे. या नावेतून १० लोक प्रवास करत होते. या ठिकाणी बचाव मोहिम सुरु असून आत्तापर्यंत दोन मृतदेह बाहेर काढण्यात बचाव पथकाला यश आलं आहे. स्थानिक पाणबुड्यांच्या मदतीनं प्रशासन बचाव मोहिम सुरु केली आहे. (10 People Drowned In Gomati River at Barabanki in Uttar Pradesh)

माध्यमांतील वृत्तानुसार, मंगळवारी दुपारी गोमती नदी नावेतून पार करताना ती नदीत बुडाली. स्थानिकांच्या माहितीनुसार, २२ जण या नावेमधून प्रवास करत होते. पोहायला येणारे लोक पोहत पाण्याबाहेर आले. पण दहाहून अधिक लोक नदीत बुडाले.

दरम्यान, स्थानिक पाणबुड्यांच्यामदतीनं बचाव कार्य सुरु करण्यात आलं आहे. पोलिसांनी आत्तापर्यंत दोन व्यक्तींचे मृतदेह पाण्याबाहेर काढले आहेत तर इतरांचा शोध अद्याप सुरु आहे. नाव बुडाल्याची खबर मिळताच मोठी खळबळ माजली. नदीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणावर गर्दीही जमा झाली होती.