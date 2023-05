मैसूर : कर्नाटकात कार आणि खासगी बसमध्ये भीषण अपघात झाला असून यामध्ये दोन चिमुकल्यांसह १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. मैसूर येथील तिरुमकूडालू-नरसिपुरा मार्गावर हा अपघात घडला आहे. (10 people including two children dead in an accident between a private bus and a car in Karnataka)

दरम्यान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या अपघातात मृत्यू पावलेल्या प्रवाशांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ही मदत दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर जखमींवर व्यवस्थित उपचार होत आहेत की नाही याच्या देखरेखीचे आदेशही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.