देश

बॅडमिंटन खेळताना क्षुल्लक वाद, ११ वर्षांच्या मुलानं खिशातून चाकू काढला; ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, घटना CCTVत कैद

11-Year-Old Boy Kills 9-Year-Old उत्तराखंडमध्ये एका ११ वर्षीय मुलानं बॅडमिंटन खेळताना झालेल्या वादातून ९ वर्षीय चिमुकल्याची चाकूने वार करत हत्या केल्याची घटना घडलीय. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
Badminton Dispute Turns Fatal as 9-Year-Old Boy Dies

Badminton Dispute Turns Fatal as 9-Year-Old Boy Dies

Esakal

सूरज यादव
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बॅडमिंटन खेळत असताना दोन अल्पवयीन मुलांमध्ये वाद झाला. त्या वादातून एका ११ वर्षीय मुलाने ९ वर्षीय मुलावर चाकूने वार केले. यात ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडालीय. उत्तराखंडच्या उधम सिंह नगर जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

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