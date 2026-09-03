बॅडमिंटन खेळताना क्षुल्लक वाद, ११ वर्षांच्या मुलानं खिशातून चाकू काढला; ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू, घटना CCTVत कैद

बॅडमिंटन खेळत असताना दोन अल्पवयीन मुलांमध्ये वाद झाला. त्या वादातून एका ११ वर्षीय मुलाने ९ वर्षीय मुलावर चाकूने वार केले. यात ९ वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्यानं खळबळ उडालीय. उत्तराखंडच्या उधम सिंह नगर जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे..जसपूरमधील छिपियान मोहल्ल्यात मुलं बॅडमिंटन खेळत होते. त्यावेळी शटललॉक जवळच्या गटारीत पडले. एका मुलाने गटारीतून शटललॉक उचलं आणि स्कुटीवर बसलेल्या दुसऱ्या मुलाकडे मारलं. यानंतर दुसऱ्या मुलाने ते रागाने परत मारलं. यावरून दोघांमध्ये वाद सुरू झाला..अभिनंदन वर्धमान यांची हवाई दलातून स्वेच्छानिवृत्ती, गोव्यात खासगी कंपनीत करतायत काम.दोन मुलांमधला वाद इतका वाढला की दोघात मारहाण झाली. एका मुलाने बॅडमिंटन रॅकेटने दुसऱ्यावर वार केले. यानंतर स्कुटीवर बसलेल्या मुलाने खिशातून चाकू काढला. चाकूने ९ वर्षांच्या मुलाच्या छातीवर आणि पोटावर वार केले. यात गंभीर जखमी झालेला मुलगा रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर पडला..चाकू हल्ल्यानंतर जखमी मुलगा कसाबसा जवळच्या मेडिकल स्टोअरवर जाऊ लागला. पण त्याची प्रकृती बिघडली आणि तो बेशुद्ध होऊन जमिनीवरच कोसळला. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरात मोठी खळबळ उडाली. कुटुंबियांनी मुलाला तातडीने रुग्णालयात नेलं पण डॉक्टरांनी उपचाराआधीच मृत घोषित केलं..पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी मुलाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आरोपी अल्पवयीन असून त्याला ताब्यात घेण्यात आलंय. आता वादाचं नेमकं कारण काय होतं याची चौकशी करण्यात येत आहे..मुलांमध्ये झालेला वाद सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे. पोलीस या सीसीटीव्हीच्या आधारे घटनेची चौकशी करत आहेत. शटललॉकवरून सुरू झालेला वाद चाकू हल्ल्यापर्यंत कसा पोहोचला, याचा तपास करण्यात येतोय. दरम्यान, घडलेल्या घटनेनं ९ वर्षीय मुलाच्या कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. तसंच खेळण्याच्या वयात मुलांमध्ये इतकं क्रौर्य कसं येतंय असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.