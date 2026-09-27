४ वर्षात १११ खासदार-आमदारांचे पक्षांतर, सर्वाधिक इनकमिंग झालेला पक्ष भाजप नव्हे, भाजपात २९ जणांचा प्रवेश

गेल्या चार वर्षांत देशातील 111 विद्यमान खासदार आणि आमदारांनी पक्षांतर केलंय. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) आणि नॅशनल इलेक्शन वॉचने केलेल्या विश्लेषणातून ही माहिती समोर आलीय. 2022 ते 2026 या कालावधीत निवडणूक जिंकल्यानंतर पक्ष बदललेल्या लोकप्रतिनिधींचा या अहवालात समावेश करण्यात आहे. पक्षांतर केलेल्यांमध्ये 26 लोकसभा खासदार, 7 राज्यसभा खासदार आणि 78 आमदार आहेत..ADRच्या अहवालानुसार पक्षांतराचे प्रकार 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये घडले आहेत. नागालँडमध्ये सर्वाधिक 32 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलला. तर पश्चिम बंगालमध्ये 20 लोकप्रतिनिधींच्या पक्षबदलाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, ADRने उपलब्ध अधिकृत माहितीला मर्यादा असल्याने दिलेली आकडेवारी पूर्ण असेलच असं नाही असंही म्हटलंय..रस्त्याच्या दर्जावरून लोकांनी प्रश्न विचारले, व्हिडीओ शूट करणाऱ्या तरुणाला मंत्र्यांने कानशिलात लगावली; VIDEO VIRAL.कोणत्या पक्षातून किती जण बाहेर पडले?पक्ष बदललेल्या 111 लोकप्रतिनिधींमध्ये सर्वाधिक जण नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी अर्थात NDPP मधून बाहेर पडले. या पक्षाच्या 25 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलला. त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या 20 आणि काँग्रेसच्या 19 लोकप्रतिनिधींनी दुसऱ्या पक्षाचा मार्ग स्वीकारला. भारत राष्ट्र समितीच्या 9, आम आदमी पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येकी 7 लोकप्रतिनिधींनी पक्ष बदलला..29 लोकप्रतिनिधी भाजपमध्येपक्ष बदलल्यानंतर सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी नॅशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट म्हणजेच NPFमध्ये गेले. एकूण 32 जणांनी या पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर 29 लोकप्रतिनिधींनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. म्हणजेच पक्ष बदललेल्या एकूण लोकप्रतिनिधींपैकी सुमारे 26 टक्के जण भाजपमध्ये गेले. याशिवाय नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये 20 जण सहभागी झाले..काँग्रेससह इतर पक्षांमध्येही प्रवेशया काळात काँग्रेसमध्ये 9 लोकप्रतिनिधी दाखल झाले. शिवसेनेत 8 जणांनी प्रवेश केला. नॅशनल पीपल्स पार्टीमध्ये 6, तर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये 4 लोकप्रतिनिधी गेले. NPF, भाजप आणि NCPI या तीन पक्षांमध्ये मिळून 111 पैकी 81 लोकप्रतिनिधींनी प्रवेश केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.