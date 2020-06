दिल्ली उपराज्यपालांच्या कार्यालयात कोरोनाचा शिरकाव; १३ जण पॉजिटिव्ह

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या कार्यालयात कोरोनाने शिरकाव केला असून एकूण १३ जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. जगभरात थैमान घालत असलेल्या जीवघेण्या कोरोनाने आता उपराज्यापालांच्या कार्यालयातही धडक दिली आहे. आज (ता. ०२) मंगळवारी सकाळी ही माहिती समोर आली.

लॉकडाऊनमधून काहीशी सूट दिल्यानंतर दिल्लीमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. एकीकडे दिल्लीतील कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत असताना महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालांमध्येही कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. जवळपास सव्वा दोन महिने चाललेल्या लॉकडाऊननंतर सरकारने देशातील व्यवहार हळूहळू अनलॉक करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र निर्बंध शिथील होऊ लागल्यावर देशातील कोरोनाचे रुग्णही वाढू लागले आहेत.

13 persons have tested positive for #COVID19 at Delhi Lieutenant Governor Anil Baijal's Office: Lieutenant Governor Office

