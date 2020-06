भारत नक्कीच आत्मनिर्भर बनेल; 'हा' आहे नवा फॉर्म्युला : पंतप्रधान मोदी 

नवी दिल्ली : भारताची क्षमता, प्रतिभा, टेक्नोलॉजी, संकट व्यवस्थापन, कल्पकता, शेतकरी आणि इंडस्ट्रीचे नेतृत्व करणाऱ्यांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यामुळे भारत नक्कीच आत्मनिर्भर बनेल असा मला विश्वास वाटतो, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनि केले आहे. सीआयआयला १२५ वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कोरोनामुळे आपला वेग कितीही धीमा झाला असला तरी, भारताने लॉकडाउनला मागे सोडून अनलॉक फेज-१ मध्ये प्रवेश केला आहे. अर्थव्यवस्थेचा मोठा हिस्सा सुरु झाला आहे. ८ जूननंतर त्यामध्ये अधिक गती येईल, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले. जगात करोना व्हायरस पसरत असताना भारताने योग्य पावले उचलली त्यामुळे भारतात कोरोनाव्हायरस आटोक्यात असल्याचेही मोदींनी सांगितले.

Intent, Inclusion, Investment, Infrastructure and Innovation— these five things are important to speed up India's development and make it 'atmanirbhar'. You will get a glimpse of these in the bold decisions recently taken by us: PM Narendra Modi pic.twitter.com/vcZpx5BcEl

— ANI (@ANI) June 2, 2020