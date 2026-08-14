१५ ऑगस्टच्या तारखेला होता ज्योतिषांचा विरोध, मग नेहरूंनी काढला तोडगा.. वाचा नेमका किस्सा...

१५ ऑगस्ट १९४७ हा दिवस भारतीयांच्या इतिहासातील सर्वात अभिमानाचा दिवस आहे. याच दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं. अगदी मध्यरात्री हा सोहळा पार पडला. याचवेळी पंडित नेहरूंनी त्यांचं ऐतिहासिक भाषणही केलं. पण हा सोहळा नेमका मध्यरात्रीच का पार पडला? यामागे काय कारण होतं? याची कहाणी राजकारणाइतकीच रंजक आहे. माउंटबॅटन यांनी निवडलेली तारीख, त्या तारखेला ज्योतिषांनी केलेला विरोध आणि अखेर ठरवण्यात आलेला मध्यरात्रीचा मुहूर्त, असा हा सगळा घटनाक्रम होता..इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, ४ जून १९४७ रोजी तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी रेडिओवरून ब्रिटिश सत्ता भारताच्या हाती सोपवणार असल्याची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यासाठी १५ ऑगस्ट १९४७ ही तारीख निश्चित करण्यात आली. ब्रिटिशांच्या आधीच्या नियोजनानुसार सत्ता हस्तांतरण जून १९४८ मध्ये होणार होतं. मात्र माउंटबॅटन यांनी हा निर्णय जवळपास दहा महिने आधी घेतला. देशभरात स्वातंत्र्याची उत्सुकता वाढली. पण तारीख जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी या तारखेला विरोध केला..Premium|Jawaharlal Nehru Archive : जागतिक नेत्याच्या ‘डिजिटल पाऊलखुणा’.१५ ऑगस्ट १९४७ हा शुक्रवार होता. काही ज्योतिषांच्या मते, स्वतंत्र राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी ही तारीख योग्य नव्हती. कोलकाता, वाराणसी आणि दक्षिण भारतातील काही ज्योतिषांनी या तारखेनुसार कुंडली तपासण्यास सुरुवात केली. कोलकात्यातील स्वामी मदनानंद यांनी तर या तारखेबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली. Freedom at Midnight या पुस्तकातील उल्लेखानुसार, त्यांनी माउंटबॅटन यांना पत्र लिहून १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य देऊ नये, अशी विनंती केली होती..माउंटबॅटन यांनी १५ ऑगस्टची तारीख स्वतःच्या पसंतीने निवडली होती. या तारखेमागे त्यांचं वैयक्तिक कारणही होतं. १५ ऑगस्ट १९४५ रोजी जपानने शरणागती पत्करली होती. त्यामुळे ही तारीख माउंटबॅटन यांच्यासाठी विशेष होती. आता तारीख जाहीर झाल्यानंतर ती बदलणं सोपं नव्हतं. त्यामुळे नेहरूंनी एक मधला मार्ग काढला. दिवस तोच ठेवायचा, मात्र स्वातंत्र्याचा नेमका क्षण मध्यरात्री ठरवायचा, अशी कल्पना पुढे आली..१४ ऑगस्टला संविधान सभेचं अधिवेशन सुरू करण्यात आलं. हे अधिवेशन रात्रीपर्यंत सुरू राहिलं आणि मध्यरात्री भारताने ब्रिटिश राजवटीतून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून नवं पर्व सुरू केलं. यामुळे १५ ऑगस्ट ही तारीख कायम राहिली आणि ज्योतिषांच्या मते योग्य मानला जाणारा मध्यरात्रीचा मुहूर्तही साधला गेला. अशाप्रकारे मध्यरात्री भारताच्या स्वातंत्र्याची घोषणा झाली. त्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ऐतिहासिक भाषण केलं. “At the stroke of the midnight hour...” या शब्दांनी त्यांनी स्वतंत्र भारताच्या नव्या युगाची घोषणा केली..Premium|Naga Issue in India : नागालँडमधील ‘नागालिम’ वाद पुन्हा चर्चेत; ईशान्य भारताच्या शांततेसमोरील नवे आव्हान.आजही नेहरूंच्या या भाषणाचा उल्लेख भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील अविस्मरणीय क्षण म्हणून केला जातो. म्हणूनच भारताचा स्वातंत्र्यसोहळा मध्यरात्री होण्यामागे फक्त राजकीय गणित नव्हतं. माउंटबॅटन यांची निवडलेली तारीख, त्या तारखेला झालेला ज्योतिषांचा विरोध आणि मध्यरात्रीचा मुहूर्त यांचा या ऐतिहासिक घटनेत महत्त्वाचा संदर्भ आहे. मात्र ज्योतिषाशी संबंधित दावे हे त्या काळातील ऐतिहासिक कथनांचा भाग आहेत. त्यांना वैज्ञानिक आधार असल्याचं सिद्ध झालेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.