दिलासादायक! देशातील कोरोनाचा प्रभाव होतोय कमी

नवी दिल्ली: देशातील कोरोनातून बरे होणाऱ्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे, जी एक मोठी दिलासादायक बाब आहे. आतापर्यंत देशात 56.6 लाखांहून जास्त जण कोरोनामुक्त झाले असून कोरोना रुग्णांचा रिकव्हरी रेट (Recovery Rate) 84.7 टक्क्यांच्या वर गेला आहे. महत्वाचे म्हणजे देशातील 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा रिकव्हरी रेट देशाच्या सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

- देशातील बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 56 लाखांपेक्षा जास्त.

- देशात 8 कोटींपेक्षा जास्त कोरोना चाचण्या.

- मागील एका आठवड्यात जवळपास 80 लाख कोरोना चाचण्या.

-मागील 2 आठवड्यांपासून 10 लाखांच्या आत सक्रिय रुग्णांची संख्या.

- रिकव्हरी रेट 84 टक्क्यांपेक्षा जास्त

India's Total Recoveries have crossed 56.6 lakh. This has boosted the national Recovery Rate to 84.7%.

This sustained high figure is fuelled by 17 States/UTs reporting Recovery Rate higher than the national average. pic.twitter.com/3iCwAULlU5

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 7, 2020