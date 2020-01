Republic Day : 'आयटीबीपी'च्या जवानांनी -20 डिग्रीत केले झेंडावंदन 

श्रीनगर : भारताच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेला प्रत्येक जवान आज (रविवार) 71 प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करत असून, लडाखमध्ये बर्फवृष्टी होत असताना आणि हाडं गोठवणारी थंडी असतानाही इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिसांनी (आयटीबीपी) उणे 20 तापमानात ध्वजारोहण केले.

#WATCH Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel with the national flag celebrating Republic Day at 17000 feet in snow today. The temperature in Ladakh at present is minus 20 degrees Celsius. 'Himveers' chanting 'Bharat Mata Ki Jai' and 'Vande Mataram'. pic.twitter.com/ANCe8txnFI

— ANI (@ANI) January 26, 2020