Cough Syrup: कफ सिरप पिल्याने १८ लहानग्यांचा मृत्यू; भारताला धरले जबाबदार

कफ सिरपमुळे 18 मुलांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. ही घटनेला भाराताला जबाबदार धरण्यात आलं आहे. गँबियानंतर आता उझबेकिस्तानमध्ये ही घटना घडली आहे. (18 children dead due to cough syrup made by Indian firm says Uzbekistan)

मिळालेल्या माहितीनुसार, उज्बेकिस्तानच्या आरोग्य मंत्रलयाने 18 जणांच्या मृत्यूसाठी भारताला जबाबदार धरले आहे. आरोग्य मंत्रालयने सांगितलं की, मृत झालेल्या 18 मुलांनी नोएडा येथील मॅरियन बायोटेकमध्ये तयार झालेल्या डॉक-1 मॅक्स सिरपचं सेवन केले होतं.

गँबियामध्ये 66 मुलांचा कप सिरपच्या सेवनामुळे मृत्यू झाल्याचं प्रकरण यापुर्वी समोर आलं होतं. मॅरियन बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या कफ सिरपमुळे 18 मुलांचा मृत्यू झाला आहे. ही कंपनी 2012 मध्ये उज्बेकिस्तानमध्ये रजिस्टर्ड झाली होती. असे उज्बेकिस्तानने म्हटलं आहे.

'मृत मुलांना रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी दोन ते सात दिवस डॉक-1 मॅक्स सिरप दिवसातून तीन ते चार वेळा सेवन केले होतं. याची मात्रा 2.5-5 ML यादरम्यान असेल. जी मुलांसाठी औषधाच्या प्रमाणित डोसपेक्षा जास्त आहे, असे उज्बेकिस्तानच्या आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.