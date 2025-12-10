1857 Revolution Temple : १८५७ च्या लढाईशी जोडलेल्या मंदिराच्या जीर्णोद्धारासाठी युपीत मुस्लिम तरुणाचा पुढाकार; जाणून घ्या कारण!

उत्तर प्रदेश : सेंथल येथील एक मुस्लिम तरुण १८५७ च्या स्वातंत्र्यसंग्रामाशी जोडलेला विस्मृतीत गेलेला इतिहास पुन्हा जिवंत करण्याच्या मोहिमेवर सक्रिय झाला आहे. हा तरुण १८५७ चे शहीद खेमकरन आणि भोले बेलदार यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ नवाब गालिब अली यांच्या कुटुंबाने बांधलेल्या मंदिराचा जीर्णोद्धार करू इच्छितो. आज हे मंदिर जीर्ण अवस्थेत आहे आणि जवळपास आपली ओळख गमावून बसले आहे. या तरुणाने मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र पाठवून या जागेला राज्याचे ऐतिहासिक वारसा स्थळ (Historical Heritage Site) घोषित करण्याची आणि संरक्षणाची मागणी केली आहे. या मोहिमेत शहीदांचे वंशजही त्याच्यासोबत उभे आहेत..१८५७ च्या संग्रामाची गाथारुहेलखंडचे नवाब खान बहादूर खान यांनी १८५७ मध्ये जेव्हा इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारले, तेव्हा सेंथलचे नवाब गालिब अली देखील त्यांच्या मोहिमेत सामील झाले. त्यांनी खेमकरन आणि भोले बेलदार यांच्या नेतृत्वाखालील सैन्याची तुकडी स्वातंत्र्यसंग्रामात पाठवली. गदरची समाप्ती झाल्यानंतर ही तुकडी इंग्रजांच्या निशाण्यावर आली. सेंथलच्या चौधरी मोहल्ल्याजवळ असलेल्या एका बागेत इंग्रजांनी तुकडीविरुद्ध खटला चालवला आणि त्याच बागेत खेमकरन आणि भोले बेलदार यांना एका वडवृक्षावर फाशी देण्यात आली. हे ठिकाण आजही 'सूली वाला बाग' या नावाने ओळखले जाते. इंग्रजांनी नवाब गालिब अली यांच्यावर मोठा दंडही लावला होता..Uttar Pradesh: यूपीत पुन्हा एकदा एनकाऊंटर; फरार झालेला कुख्यात गँगस्टर समयदीन ठार.शहीदांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ 'मोहन मंदिर'नवाब गालिब अली यांच्या हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या स्पष्ट विचारसरणीनुसार, त्यांचा मुलगा नवाब मोहम्मद जफर यांनी १८७० मध्ये शहीदांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ 'मोहन मंदिर' बांधले. हे मंदिर पट्टी गावात बांधण्यात आले होते, जे भोले बेलदार यांचे मूळ गाव होते. एकेकाळी गौरवाचे प्रतीक असलेले हे मंदिर आता जीर्ण होऊन केवळ एका चबुतऱ्याच्या रूपात उरले आहे. नवाब गालिब अली यांनी शहादतीच्या सन्मानार्थ खेमकरनच्या कुटुंबाला ७५ बिघा आणि भोले बेलदारच्या कुटुंबाला ५० बिघा जमीन दिली होती. यासंबंधीची माहिती ताम्रपत्रावर नोंदवलेली होती, जी अनेक वर्षांपर्यंत त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुरक्षित होती..वंशज पुढे आले, इतिहासाच्या शोधात तरुणनवाबांच्या पाचव्या पिढीतील उर्फी रजा जैदी यांनी या ऐतिहासिक वारसा स्थळाला पुन्हा ओळख मिळवून देण्याचा विडा उचलला आहे. त्यांनी इतिहास, बरेलीचे जुने गॅझेट आणि महसूल नोंदींचा अभ्यास करून मंदिराचे वास्तविक ठिकाण शोधले. १८७८ च्या नोंदीतही या मंदिराचा उल्लेख मिळतो. उर्फी रजा यांनी दोन्ही शहीदांच्या वंशजांचा शोध सुरू केला. भोले बेलदार यांचे वंशज मिळू शकले नाहीत, पण खेमकरनच्या कुटुंबातील सध्याचे वंशज मिळाले. खेमकरनचा पुतण्या मोहन याने आपल्या एका कवितेत आपल्या पूर्वजांचे बलिदान आणि त्यावेळच्या परिस्थितीची नोंद केली आहे..जीर्णोद्धाराची मोहीम जोर धरू लागलीमंदिराची दुर्दशा पाहून उर्फी रजा जैदी आणि शहीदांच्या कुटुंबाने या स्थळाला वारसा स्थळ घोषित करण्याची आणि संरक्षित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सेंथलच्या इतिहासात हे मंदिर खूप महत्त्वाचे आहे आणि १८५७ च्या लढाईतील येथील बलिदान नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. या उद्देशाने सुरू झालेले हे अभियान आता गावात आणि आसपासच्या परिसरात चर्चेचा विषय बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.