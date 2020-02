दंगलखोरांनी युवकाच्या डोक्यात खुपसलं ड्रिलमशीन, पाहा थरारक फोटो

नवी दिल्ली : दोन दिवसापासून दिल्ली धगधगत असून सीएए हिंसाचारात आतापर्यंत 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यादरम्यान एका 19 वर्षीय युवकाच्या दुकानावर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यावेळी 19 वर्षीय युवकाच्या डोक्यात ड्रिलमशीन खुपसण्यात आलं आहे. या हल्ल्यात तो गंभीर जखमी झाला आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्लीतील हिंसाचारामुळे अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. या युवकाच्या एक्स-रेचे फोटोही सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. युवकाच्या डोक्यात हे ड्रिलमशीन इतक्या जोरात घुसलं आहे की त्याच्या कवटीला भेदून आत गेल्याचं एक्स-रेमधील फोटोमध्ये दिसत आहे. हा फोटो थरारक आहे.

इंदूरीकरांच्या किर्तनाला गेल्या अन्...

दुकानात उपस्थित असलेल्यांनी या तरुणाला तातडीनं जीटीबी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं. या तरुणाच्या टेस्ट करून त्याच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. मंगळवारी शस्त्रक्रिया करून या तरुणाच्या डोक्यातून ड्रिलमशीनचा तुकडा काढण्यात आला आहे. तर डॉक्टरांनी रिपोर्टवरून दिलेल्या माहितीनुसार दंगलखोरांनी त्या तरुणाच्या डोक्यातच ड्रिलमशीन घातलं असावं, असं एक्स रे च्या रिपोर्टमध्ये दिसत असल्याचं म्हटलं आहे.

X-Ray report of a 19yr old who was attacked in his own shop when rioters pushed a portion of drill machine in his head!!! Admitted to #GTB

Hiding his face for obvious reasons..But see the brutality for yourself!#DelhiViolence pic.twitter.com/HiiMHcfA4X

— Payal Mehta/પાયલ મેહતા/ पायल मेहता/ পাযেল মেহতা (@payalmehta100) February 25, 2020