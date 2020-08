श्रीनगरमध्ये दहशतवादी हल्ला, 2 जवान हुतात्मा; 3 जखमी

श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमधील नवगाम येथे दहशतवाद्यांनी आज (शुक्रवार) सकाळी केलेल्या हल्ल्यात दोन जवान हुतात्मा झाले असून, तीन जवान जखमी झाले आहेत. जखमी जवानांना उपचारासाठी लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दहशतवादी हल्ला झालेला परिसर लष्कराने ताब्यात घेतला असून, दहशतवाद्यांचा शोध सुरू आहे.

काश्मीर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवगाम बाह्यवळणाजवळ नाकाबंदी सुरू होती. यावेळी दहशतवाद्यांनी पोलिसांवर अंदाधुंदपणे गोळीबार सुरू केला. यावेळी झालेल्या गोळीबारात इश्फाक अहमद आणि फैज अहमद हे हुतात्मा झाले. दोघेही जम्मू-काश्मीर पोलिसांच्या आयआरपी बटालियन -20 मध्ये तैनात होते. तिघे जण जखमी झाले आहेत. लष्कराने परिसर ताब्यात घेतला असून, दहशतवाद्यांचा शोध घेतला जात आहे.

Jammu and Kashmir: Terrorists attacked a Police party in Nowgam on the outskirts of Srinagar city. More details awaited.

