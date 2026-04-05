२० वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरनं हाताची नस कापली, मनगटावर १८ वेळा वार; का उचललं टोकाचं पाऊल

एका सोशल मीडिया इनफ्ल्यूएसरने हातावर धारदार शस्त्राने वार करत आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. बिहारमधील मुजफ्फरपूर येथे ही धक्कादायक घटना घडली. तिने आपल्या हातावर एक-दोन नव्हे, तर तब्बल १८ वेळा वार केले. त्यानंतर तिला जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या तिची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेची पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. तिने असे टोकाचे पाऊल का उचलले, याचा शोधही पोलीस घेत आहेत..ही घटना काजी मोहम्मदपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील माडीपूर परिसरातील आहे. घटनेनंतर परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रेमप्रकरणातून तिने हे पाऊल उचलले असावे, अशी चर्चा आहे. मात्र, कुटुंबीयांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या नातेवाईकांनी प्रेमप्रकरणाशी संबंधित सर्व आरोप नाकारत ही घटना घरगुती वादातून घडल्याचे सांगितले आहे. पोलीस दोन्ही बाजूंनी तपास करत असून प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे..घटनेनंतर कुटुंबीयांना तरुणी बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. त्यानंतर तिला तातडीने एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्यामुळे तिची प्रकृती अत्यंत गंभीर होती. सुमारे २४ तास मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर तिला शुद्ध आली असली, तरी ती अद्याप बोलण्याच्या स्थितीत नाही. त्यामुळे पोलिसांना तिचा जबाब अद्याप नोंदवता आलेला नाही. ती समाजमाध्यमांवर सक्रिय होती, अशी माहिती पुढे आली आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलीस रुग्णालयात दाखल झाले. तपास अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक राजीव कुमार यांनी सांगितले की, तरुणीने असे टोकाचे पाऊल का उचलले, याबाबत अद्याप ठोस माहिती समोर आलेली नाही. सध्या ती बोलण्याच्या स्थितीत नसल्याने तिचा जबाब नोंदवता आलेला नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे.